Złoto Glapińskiego. Kolejne 15,5 tony w skarbcu NBP

Na koniec października w posiadaniu NBP było prawie 17,07 mln uncji złota, a więc o 0,5 mln uncji więcej niż na koniec września – wynika z opublikowanych w piątek danych banku centralnego. Oznacza to, że w październiku bank centralny kupił ponad 15,5 tony złota.

W piątek NBP opublikował dane o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych na koniec października. Wynika z nich, że na koniec października w posiadaniu NBP było prawie 17,07 mln uncji złota (czyli prawie 531 ton). Tymczasem miesiąc wcześniej NBP miał prawie 16,57 mln uncji (ponad 515 ton). Tym samym w ciągu ubiegłego miesiąca NBP dokupił 0,5 mln uncji złota (ponad 15,5 tony).

Złoto NBP warte 251,4 mld zł

Wartość złota w posiadaniu NBP wyniosła na koniec października ponad 251,4 mld zł, a więc o prawie 22,4 mld zł większa niż na koniec września. W przeliczeniu na dolary wartość złota w posiadaniu NBP wyniosła na koniec października ponad 68,4 mld dolarów (wzrost o ponad 5,3 mld dolarów w stosunku do końca września), a w przeliczeniu na euro prawie 59,1 mld euro (wzrost o ponad 5,4 mld euro).

PAP, sek

