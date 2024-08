Już 2 września rusza telewizja wPolsce24!

Już 2 września na kanale 52 telewizji naziemnej ruszy nowa stacja telewizyjna wPolsce24. „Zgromadziliśmy znane i lubiane osobowości konserwatywnego dziennikarstwa. Uważamy, że mamy pomysł na tę telewizję, wiemy jaką ją robić i z informacji od naszych widzów wynika, że absolutnie jest miejsce na taką telewizję, którą chcemy Państwu zaproponować” - podkreśla Marcin Wikło, wiceszef nowej stacji, szef anteny i newsroomu.

Redaktorem naczelnym telewizji wPolsce24 jest Jacek Karnowski. Ma trzech zastępców: Agatę Rowińską, odpowiedzialną za ramówkę i pełniąca nadzór nad anteną, Marcina Wikłę, który jest jednocześnie szefem anteny i newsroomu, a także Marcina Tulickiego, który jest też szefem redakcji „Wiadomości” nowej stacji.

Czego można się spodziewać w ramówce nowej stacji? Za pasmo porankowe odpowiedzialne będą dwie pary prowadzących - jedną tworzą Jacek Łęski i Magdalena Opczowska, a drugą Magdalena Ogórek i Rafał Porzeziński.

Wśród dziennikarzy przedstawiających codziennie newsy są zarówno osoby dobrze znane z Telewizji wPolsce, jak np. Marta Piasecka, Bartosz Łyżwiński, czy Tadeusz Płużański, jak i pojawią się nowi, ale znani i doświadczeni dziennikarze, np. Damian Stanisławski i Magdalena Wierzchowska.

„Wiadomości” emitowane o godz. 19:30 poprowadzą Michał Adamczyk i Marta Kielczyk.

Wieczorna publicystyka to głównie Magazyn wPolsce24 prowadzony przez Aleksandrę Jakubowską. To podsumowanie dnia z udziałem polityków i komentatorów.

Ponadto w wPolsce24 codziennie będzie emitowany program lubiany przez widzów Telewizji wPolsce - „Bez spiny”.

Od 2 września Wojtek Biedroń i Konrad Hryszkiewicz zaproszą też kolejnych prowadzących i codziennie taka dawka pewnego absurdalnego humoru będzie prezentowana widzom wPolsce24 — zdradza Marcin Wikło.

Każdy dzień będzie podsumowywany programem, który nasi widzowie wyjątkowo lubią – to „Polityka na deser”. Tutaj także wśród prowadzących znane twarze – to Dorota Łosiewicz, Krzysztof Feusette, Stanisław Janecki i Andrzej Potocki, do których dołączą kolejne osoby — mówi wiceszef wPolsce24, zastrzegając, że personalia tych nowych osób zostaną zdradzone widzom w późniejszym terminie.