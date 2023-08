Gaz mocno tanieje, ropa drożeje

Gaz ziemny na europejskim rynku we wtorek staniał i to bardzo. Cena baryłki ropy poszła za to do góry

Gaz

Gaz ziemny w holenderskim hubie TTF staniał we wtorek - cena w kontraktach z dostawą we wrześniu spadła o prawie 7,3 proc., do ponad 35,6 euro za MWh. Staniał też gaz w kontraktach październikowych – cena 1 MWh po spadku o prawie 7,4 proc. wyniosła 38,45 euro.

We wtorek rano cena 1 MWh w kontraktach wrześniowych wynosiła 36,92 euro, a w październikowych - 39,75 euro.

Cena ropy we wtorek poszła w górę

We wtorek po południu ropa drożała. Za baryłkę typu Brent trzeba było zapłacić o 0,4 proc. więcej, czyli 84,75 dol. Także ropa typu WTI zdrożała - o 0,44 proc., do 80,45 dol. za baryłkę.

We wtorek rano baryłka ropy typu Brent kosztowała 84,38 dol., a ropy WTI - 80,01 dol. za baryłkę.

