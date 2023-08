Koreańskie pociągi wyprą Pendolino?

Koreańczycy od niedawna mają nowy super szybki pociąg. Czy KTX wkrótce wjedzie na polskie tory? Być może odpowiedź poznamy już podczas nadchodzącego forum w Krynicy.

Pociągi KTX-Eum dołączyły do koreańskiej sieci na początku 2021 roku. Operatorem jest koncern Korail Na początku stopniowo były wprowadzane do użytkowania. Natomiast w ostatnich miesiącach coraz szerzej są włączane do ruchu.

KTX-Eum wyposażony jest (jako pierwszy skład na świecie) w następcę systemu łączności GSM-R, czyli LTE-R, diagnostykę on-line, system rozrywki pokładowej i ładowarki indukcyjne. Warto podkreślić, że wyprodukowane przez Hyundai Rotem składy były pierwszymi w kraju pociągami dużych prędkości opartymi o miejscowe technologie.

Koreańskie pociągi w Polsce?

Tutaj można nawiązać do współpracy koreańsko-polskiej, która coraz mocniej się rozwija na różnych polach. Od kilku miesięcy mamy tego widoczne efekty także w naszym transporcie. W Warszawie jeżdżą tramwaje od koreańskiego Hyundaia.

Jest zatem szansa, że pójdzie to krok dalej. Na Krynica Forum 2023 zostaną zaprezentowane m.in. dotychczasowe projekty koreańskich inwestorów zrealizowane z sukcesem w Polsce. Jak też czytamy w oficjalnych zapowiedziach - „Polska jest szczególnie zainteresowana koreańskimi doświadczeniami i innowacyjnymi rozwiązaniami w dziedzinie kolei dużych prędkości”.

Na razie zatem to kwestia spekulacji, ale powoli można się zastanawiać - czy koreańskie pociągi wyprą wkrótce w Polsce Pendolino. Odpowiedź może paść właśnie podczas forum w Krynicy.

Czytaj też: Krynica‘23: Silna obecność prezydenta i dyplomacja gospodarcza

Rynek Kolejowy, własne/KG