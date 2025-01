Nowa jakość na torach. „Pociągi pojadą 200 km/h”

Pierwsze piętrowe pociągi, które mają jeździć z prędkością 200 km/h, mogą dołączyć do floty PKP Intercity najwcześniej w 2029 roku, jeśli umowa na ich dostawę zostanie podpisana w tym roku - poinformował PAP prezes PKP intercity Janusz Malinowski.

„Jeżeli podpiszemy kontrakt pod koniec tego roku, to pierwsze sztuki, może dwie, piętrowych pociągów mogą się pojawić w 2029 roku, nie wcześniej” - powiedział szef kolejowego przewoźnika.

Postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na zakup 42 piętrowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi połączeń krajowych, z możliwością domówienia kolejnych 30 pociągów, PKP Intercity ogłosiło w październiku ubiegłego roku. Będą to pierwsze takie pociągi należące do przewoźnika. Wartość zamówienia podstawowego to prawie 10 mld zł brutto.

Na początku grudnia ubiegłego roku trzy podmioty wyraziły zainteresowanie udziałem w postępowaniu na dostawę piętrowych pociągów dla PKP Intercity. Chodzi o: Stadler Polska, konsorcjum z liderem Siemens Mobility oraz Alstom Polska.

Według wstępnego harmonogramu wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mają być badane w styczniu, a zaproszenie do udziału w dialogu konkurencyjnym przewidziano na luty 2025 r.; dialog ma być prowadzony w lutym i marcu 2025 r. Zaproszenie do składania ofert w przetargu nastąpi w kwietniu, a rozstrzygnięcie postępowania - we wrześniu 2025 r.

Elektryczne zespoły trakcyjne składają się z dwóch członów sterowniczych na końcach pociągu oraz członów pośrednich. PKP Intercity ma już elektryczne zespoły trakcyjne - Pendolino, FLIRT, Dart i ED74.

Zalety składów push-pull

Jak wcześniej mówił prezes PKP Intercity Janusz Malinowski, piętrowe elektryczne zespoły trakcyjne w porównaniu do pociągów typu push-pull mają wiele zalet - np. mniejsze zużycie energii.

PKP Intercity początkowo planowało kupić 38 piętrowych pociągów typu push-pull. Przewoźnik unieważnił jednak dwa postępowania przetargowe. W drugim propozycja złożona przez konsorcjum nie podlegała dalszej ocenie, gdyż skończył się termin związania ofertą. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione, gdyż złożona oferta przewyższała zaplanowany budżet na zakup pojazdów. Wartość oferty przekroczyła 7,8 mld zł brutto i była wyższa od przewidzianego budżetu o 2,4 mld zł.

W pociągach push-pull, złożonych z lokomotywy i wagonów, ostatni wagon może pełnić rolę sterowniczego. Gdy pociąg jest ciągnięty przez lokomotywę, sterowanie odbywa się z niej, a gdy jest przez lokomotywę pchany - z wagonu sterowniczego.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami i popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. W przyjętej przez spółkę strategii „PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji”, założono, że do 2030 roku na inwestycje w nowoczesny tabor i infrastrukturę przewoźnik przeznaczy 27 mld zł.

