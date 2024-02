Wiek emerytalny wyższy? Oto odpowiedź resortu

Zmiany w rządzie oznaczają wiele zmian społecznych i gospodarczych. Jednym z najistotniejszych tematów jest wiek emerytalny i wypłata trzynastej i czternastej emerytury. Niedawno minister ds. równości Katarzyna Kotula wypowiedziała się na temat przyszłości Polaków.

Pod koniec stycznia br. na antenie RMF FM minister ds. równości Katarzyna Kotula stwierdziła, że:

Jednocześnie dodała, że obecna koalicja rządząca na razie nie planuje prac związanych ze zmianami, choć twierdzi, że sprawa wieku emerytalnego będzie wymagała zmian:

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej odpowiada na te kwestie krótko:

Do wypowiedzi odniosła się eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło.

W Polsce jest prawo do tego, żeby ktoś, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, kto chce dalej pracować, może to robić. Ta wypowiedź (ministry Katarzyny Kotuli - dop. red.) jest dla mnie kuriozalna, ale z drugiej strony mnie nie dziwi, bo to przecież ekipa Tuska podwyższyła wiek emerytalny do 67 lat dla kobiet i mężczyzn - podsumowała