Świadome wybory konsumenckie ważnym elementem zbilansowanej diety

Coca-Cola wspiera cele unijnej strategii „Od pola do stołu”. Podejmujemy działania, które wpisują się w unijną wizję stworzenia środowisk promujących zróżnicowane i zbilansowane żywienie. Jesteśmy świadomi odpowiedzialności wobec naszych konsumentów i społeczeństwa, dlatego już od lat rozwijamy nasze portfolio bezkaloryczne i niskokaloryczne – i w efekcie oferujemy naszym konsumentom szeroki wybór - pisze na łamach specjalnego wydawnictwa podsumowującego kilkumiesięczny cykl debat „Forum wGospodarce.pl” Jakub Puźniak, Public Affairs Manager, Coca-Cola Poland

W 2020 r. Komisja Europejska przyjęła strategię „Od pola do stołu”, która jest integralnym elementem Europejskiego Zielonego Ładu. Jednym z celów unijnej strategii „Od pola do stołu” jest propagowanie bardziej zrównoważonej konsumpcji żywności i zdrowego odżywiania.

Jako Coca-Cola czujemy się odpowiedzialni za zdrowie naszych konsumentów. W związku z tym wspieramy ich w świadomych wyborach:

Mniej cukru

Od lat systematycznie spada zużycie cukru w naszych napojach. Stale poszukujemy innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą nam na kolejne zmniejszanie użycia cukru bez utraty kultowego smaku naszych produktów. Nasza marka zmienia się na przestrzeni lat, tak jak zmieniają się potrzeby konsumentów. Dlatego też wsłuchujemy się w ich głos, a konsekwentny rozwój portfolio produktów bez cukru i o obniżonej kaloryczności to zarówno jeden z najważniejszych punktów naszej strategii, jak i cel na kolejne lata.

W ramach europejskiego stowarzyszenia firm napojowych UNESDA zobowiązaliśmy się, że w latach 2015–2020 obniżymy zawartość cukru w całym naszym europejskim portfolio o 10%. Już teraz 37% naszego portfolio stanowią produkty niskokaloryczne i bezkaloryczne. Dążymy do tego, aby do 2025 roku poziom ten wynosił już 50%. W 2022 r. 29% sprzedanych przez nas napojów stanowiły te o niskiej lub zerowej zawartości cukru.

Edukowanie konsumentów przynosi realne rezultaty

Właśnie dlatego zapewniamy czytelne i zrozumiałe informacje żywieniowe na temat składu naszych napojów, co pozwala konsumentom podejmować świadome decyzje. Byliśmy zresztą pierwszą firmą produkującą napoje, która umieściła informacje o kaloriach na przedniej części prawie wszystkich naszych opakowań. Dostrzegając bezpośredni związek między tymi działaniami a wyborami konsumentów, jesteśmy orędownikiem zwiększania świadomości. Takie działania – co pokazują doświadczenia wielu rynków – są bardziej skuteczne niż bezpośrednie obciążenia podatkowe.

To wszystko nie byłoby możliwe bez proaktywnego podejścia. W ostatnich piętnastu latach Coca-Cola przeznaczyła ponad 100 mln dolarów na badania nad obniżaniem zawartości cukru.

Większy wybór

Wspierając konsumentów w podejmowaniu świadomych decyzji i budowaniu zdrowych nawyków, promujemy również kontrolę porcji. Konsumenci mogą wybierać napoje w różnych rozmiarach, w tym w puszkach o objętości 250 ml. Globalnie stanowią one już prawie połowę napojów z naszego portfolio.

Odpowiedzialny marketing

Polityka odpowiedzialnego marketingu została wprowadzona przez nas już w 1956 roku. Traktujemy tę kwestię bardzo poważnie.

Wychodzimy z założenia, że to rodzice powinni decydować o tym, co piją ich dzieci, w zgodzie z modelem życia. W związku z tym nie adresujemy marketingu naszych produktów do dzieci poniżej 13. roku życia, bez względu na ich profil żywieniowy, bez względu na to, czy mówimy o wodzie, sokach czy gazowanych napojach bezalkoholowych. Warto wskazać, że podnieśliśmy limit wieku z 12 na 13 lat w 2022 roku.

Nasza polityka dotyczy zarówno opakowań, jak i handlu detalicznego oraz punktów sprzedaży. W działaniach marketingowych nie wykorzystujemy celebrytów, znanych postaci ani influencerów, którzy mają szczególny wpływ na dzieci poniżej 13. roku życia. Ponadto nie wspieramy żadnego rodzaju marketingu w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

O naszym zaangażowaniu w te kwestie świadczy fakt, iż pozytywnie przechodzimy audyty przeprowadzane przez zewnętrzne organizacje w tym zakresie.

Apetyt na więcej

Coca-Cola obecna jest na rynku od ponad pięćdziesięciu lat. Wypracowaliśmy reputację marki, która jest odpowiedzialna i otwarta na dialog w kwestiach ważnych dla społeczeństwa. Dlatego z dumą mówimy o tym, co już udało się osiągnąć, i podejmujemy realne działania, aby realizować założone cele przy jednoczesnym utrzymaniu kultowego smaku naszych produktów.

