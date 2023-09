Niemiec uszkodził perłę włoskiej turystyki

Szkody oszacowane na 5 tys. euro wyrządził niemiecki turysta, który w nocy wspiął się na górę fontanny Neptuna na Piazza della Signoria - architektoniczną perłę tego miasta. O szkodach po inspekcji zabytku poinformowały w poniedziałek lokalne władze: „Turysta słono za to zapłaci. Nie ma usprawiedliwienia dla wandalizmu wobec dóbr kultury!”

Do kolejnego chuligańskiego incydentu i aktu wandalizmu doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek, a jego sprawcą okazał się 22-letni Niemiec - podał zarząd miasta. Młody turysta wspiął się, by zrobić sobie selfie, a skończyło się to zniszczeniem zabytku.

Uszkodzony jest, wymieniono, fragment kopyta konia; poza tym odpadły niektóre elementy, które poddano konserwacji w 2018 roku, a także inne kawałki statuy z marmuru i brązu.

pomnik Neptuna / autor: Pixabay

Alarm podniesiono, gdy wandal zszedł z rzeźby i oddalił się z kolegami. Został zidentyfikowany i znaleziony dzięki kamerom monitoringu. Odpowie na mocy nowych przepisów, przewidujących surowe kary za zniszczenie zabytku.

Turysta słono za to zapłaci. Nie ma usprawiedliwienia dla wandalizmu wobec dóbr kultury - oświadczył burmistrz Florencji Dario Nardella.

Wysokość strat, 5 tys. euro oszacowali eksperci.

W sierpniu niemieccy turyści pomazali farbą kolumny zabytkowego Korytarza Vasariego we Florencji; również zostali zidentyfikowani.

PAP, mw

