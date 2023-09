Telus: zawsze będziemy chronić interesów polskiej wsi

Chronimy i zawsze będziemy chronić interesów polskiej wsi - zapewnił w wyemitowanym w środę spocie wyborczym minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus

Podkreślił, że to najważniejsza sprawa dla rządu PiS.

„Nasz cel jest prosty. Ochrona naszego rynku przed zalewem zboża z Ukrainy, które psuje polski rynek rolny” - zaznaczył w środowym spocie emitowanym na Twitterze szef resortu rolnictwa. Dlatego - jak dodał - „nie otworzymy dla niego polskich granic bez względu na politykę UE”.

„Chronimy i zawsze będziemy chronić interesów polskiej wsi” - zapewnił Telus. Stwierdził, że dla rządu PiS to najważniejsza sprawa. „Gdyby rządził Tusk, to ważniejsze byłoby unijne widzimisię, a rolnicy ponosiliby ogromne straty. Nie dopuścimy do tego!” - stwierdził.

