Kolejne banki zainteresowane „Bezpiecznym kredytem 2 proc.”

Na koniec III kwartału tego roku „Bezpieczny kredyt 2 proc.” będzie oferować ok. 15 banków - szacuje Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich (ZBP). Teraz jest ich 9.

„Mamy dane wedle stanu na 24 sierpnia włącznie. Jeśli chodzi o liczbę banków faktycznie oferujących kredyt 2 proc., mamy 9 banków, które mają zawartą umowę współpracy z BGK, mamy 4 kolejne banki, które deklarują gotowość na koniec III kwartału plus jeszcze jeden, który właśnie czeka na podpisanie umowy. W związku z tym szacujemy, że na koniec III kwartału będzie to blisko 15 banków, które uczestniczą w programie kredyt 2 proc.” - powiedział Białek.

Jak podał prezes Związku, liczba złożonych wniosków na 24 sierpnia wynosiła 36 037, zawarto 3 901 umów kredytu.

Wczoraj poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) podało, że w ramach programu „Bezpieczny Kredyt 2 proc.” złożono dotychczas ponad 36 tys. wniosków i zawarto 3,9 tys. umów na łączną kwotę prawie 1,46 mld zł. Obecnie „Bezpieczny kredyt 2 proc.” oferuje 9 banków, a 5 kolejnych instytucji deklaruje gotowość przystąpienia do programu w III/IV kwartale br.

Liczba podpisanych z bankami umów na prowadzenie kont mieszkaniowych, umożliwiających otrzymanie premii przy regularnym oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, wynosiła 1 644 według stanu na 24 sierpnia, poinformował prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek.

„Na ten moment banków, które oferują Konto Mieszkaniowe są trzy, jeden jest w trakcie finalizacji uzgodnień. Natomiast mamy na 24 sierpnia zawartych 1 644 umowy o prowadzenie Konta Mieszkaniowego” - powiedział Białek podczas telekonferencji prasowej.

W połowie sierpnia Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) informowało, że dotychczas założono 1011 kont mieszkaniowych.

„Konto Mieszkaniowe ocenialiśmy bardzo pozytywnie jako sektor bankowy, bo jest to w istocie realizacja tych obszarów związanych z oszczędzaniem długoterminowym, o których mówiliśmy od dawna, podkreślając, że brakuje nam takich uregulowań, jak kasy oszczędnościowo-budowlane w innych państwach tej części Europy” - podkreślił Białek.

Konta mieszkaniowe wprowadza ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe.

Jest to rozwiązanie skierowane do tych, którzy planują zakup mieszkania w perspektywie następnych kilku lat. Gwarantuje ono otrzymanie premii od państwa przy regularnym oszczędzaniu. Konto można założyć od 13 do 45 roku życia. Minimalna wpłata miesięczna - 500 zł (6 tys. zł rocznie), a maksymalna 2 tys. zł (24 tys. zł rocznie).

Białek poinformował także, że dotychczasowe koszty wniosków o zawieszenie spłaty kredytu lub pożyczki hipotecznej (tzw. wakacji kredytowych) szacowane są na ok. 14 mld zł według stanu po sześciu pełnych kwartałach, w których można było wnioskować o takie rozwiązanie.

„Nie mamy jeszcze wszystkich okresów wypełnionych - jesteśmy po sześciu okresach, przed nami jeszcze dwa dodatkowe, związane z możliwościami wynikającymi z kalendarza tej ustawy. Ale na ten moment, tj. po realizacji pełnych sześciu i jeszcze niepełnych dwóch okresów, te koszty szacujemy na ok. 14 mld zł. W związku z tym możemy być blisko szacunków, które podawał Narodowy Bank Polski, który szacował w swoim oficjalnym stanowisku prezentowanym w parlamencie koszty sięgające do 20 mld zł” - powiedział Białek.

Wcześniej dziś Biuro Informacji Kredytowej (BIK) podało, że banki zaraportowały do bazy BIK 1,144 mln rachunków kredytów mieszkaniowych objętych wakacjami kredytowymi, o wartości 283 mld zł do 31 lipca 2023 r.

Prezes ZBP odniósł się też do zapowiedzi dotyczące możliwości przedłużenia obowiązujących do końca tego roku wakacji kredytowych.

„Niewątpliwie doceniamy fakt, że kryteria zaczęły się pojawiać w dyskursie publicznym jako przesłanka niezbędna do ewentualnej dyskusji nad przedłużeniem wakacji kredytowych. Odnotowujemy, że mowa jest tak naprawdę o ewentualnie dwóch kwartałach, aczkolwiek w wypowiedziach przedstawicieli rządu podkreślano, że ocena będzie mogła być podjęta dopiero po analizie wielu czynników związanych ze spadkiem inflacji, obniżeniem stóp procentowych przez NBP” - uznał Białek.

Zgodnie z ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom kredytobiorcy mogli ubiegać się o cztery miesiące wakacji kredytowych w roku 2022 i mogą ubiegać się o wakacje kredytowe także w tym roku.

Jak wynika z raportu AMRON-SARFiN, w II kw. tego roku banki udzieliły 30 798 nowych kredytów mieszkaniowych.

„W II kwartale 2023 r. liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych wyniosła 30 798, czyli o 40,19 proc. więcej w porównaniu do poprzedniego kwartału, a ich wartość wyniosła 11,3 mld zł, co oznacza wzrost o 51,22 proc. Oczywiście w relacji analogicznego kresu ub. roku to nadal są liczby niższe. Historycznie rekordową wartość osiągnęła natomiast średnia wartość kredytu mieszkaniowego ogółem notowana w II kwartale 2023 r. na poziomie 366 139 zł. Poprzedni rekord padł w I kwartale 2022 r. z wynikiem 353 727 zł” – powiedział Jacek Furga, prezes AMRON-SARFiN.

Średnie oprocentowanie modelowego kredytu hipotecznego na koniec czerwca 2023 roku wyniosło 8,77 proc., czyli o 0,29 pkt proc. mniej w porównaniu do podobnego okresu rok temu.

W lutym 2023 r., Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zweryfikowała swoje stanowisko z marca 2022 r. i obniżyła wysokość buforu dla badania zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców, z poziomu 5 proc. do 2,5 proc. dla kredytów o okresowo stałej stopie procentowej. Jak wskazano w raporcie, kolejnym czynnikiem, który zdaniem ekspertów także wpłynął na ożywienie rynku kredytowego w II kwartale br. jest rządowy program „Bezpieczny kredyt 2 proc.” Osoby, które nie miały możliwości skorzystania z programu, z wyprzedzeniem sięgnęły po komercyjny kredyt hipoteczny, aby zdążyć z wyborem mieszkania i zapłacić w miarę rozsądną cenę.

„Nadal obserwowaliśmy wyższy poziom spłat czynnych kredytów niż nowo udzielonych. II kwartał 2023 r. był szóstym z kolei okresem kurczenia się portfela kredytów hipotecznych obsługiwanych przez banki. Całkowity stan zadłużenia polskich gospodarstw domowych z tytułu zaciągniętych kredytów mieszkaniowych na koniec II kwartału br. wyniósł 478,634 mld zł, co oznacza ubytek względem rekordowego poziomu z końca roku 2021 o prawie 7 proc. Liczba czynnych umów kredytowych spadła w tym samym okresie z 2 548 tys. do 2 303 tys. Oznacza to spadek o 10,68 proc., czyli nominalnie o ponad 246 tys. kredytów” - czytamy dalej.

