Ma to 99 proc. Polaków. Niebezpieczna substancja w organizmach

Wyniki najnowszego raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) są niepokojące. W organizmach Europejczyków wykryto wysokie stężenie Bisfenolu (BPA).

Europejska Agencja Środowiska (EEA) opublikowała 14 września alarmujący raport. Aż 99 procent uczestników z Polski wykazało zbyt wysoki poziom BPA w swoich organizmach. Badaniem objęto 11 państw, w tym Polskę.

Bisfenol A jest powszechnie stosowany w produkcji opakowań plastikowych, takich jak butelki na napoje, które służą do przechowywania żywności.

Raport EEA dotyczący 11 krajów, w tym Chorwacji, Czech, Danii, Francji, Finlandii, Niemiec, Islandii, Luksemburga, Polski, Portugalii i Szwajcarii, powstał na podstawie badania, w którym wzięło udział ponad 2,7 tysiąca osób z tych państw. W ramach projektu stwierdzono, że poziom BPA w moczu wynosił od 0,3 do aż 42,6 mikrogramów na litr, z średnią wartością wynoszącą 2,4 mikrograma – aż 92 procent wszystkich badanych znajdowało się powyżej dopuszczalnego poziomu. Warto dodać, że próbki moczu były zbierane w okresie od 2014 do 2020 roku.

Ten syntetyczny związek jest znany z zakłócania równowagi hormonalnej organizmu, co może prowadzić do różnych problemów zdrowotnych, takich jak osłabienie układu odpornościowego, obniżona płodność i reakcje alergiczne skóry. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) niedawno zaktualizował bezpieczne dzienne spożycie BPA, obniżając je z 4 mikrogramów na kilogram masy ciała do zaledwie 0,005 mikrograma, opierając się na najnowszych badaniach naukowych.

Naukowcy podkreślają, że przedstawione dane mogą być zaniżone.

Leena Ylä-Mononen, dyrektorka wykonawcza Europejskiej Agencji Środowiska, podkreśla w komunikacie prasowym:

Dzięki przełomowemu unijnemu projektowi badawczemu w zakresie biomonitoringu człowieka, jesteśmy teraz bardziej niż kiedykolwiek przekonani, że bisfenol A stanowi znacznie większe zagrożenie dla naszego zdrowia, niż sądzono wcześniej. Musimy poważnie potraktować wyniki tych badań i podjąć konkretne działania na szczeblu Unii Europejskiej, aby ograniczyć ekspozycję Europejczyków na te szkodliwe substancje chemiczne.

CZYTAJ TAKŻE: Ukraina złożyła skargę na Polskę. Do WTO

CZYTAJ TAKŻE: Oszczędności dla wszystkich. Ceny prądu o 12 proc. niższe

komputerswiat, jb