Radio Genoa: to niby nie jest inwazja?

Włochy, Lampedusa. Globalistyczni dziennikarze i skorumpowani politycy UE twierdzą, że to nie jest inwazja. Może są pijani - profil Radio Genoa na platformie X pokazuje nagrania, na których widać wiele łodzi po brzegi wypełnionych imigrantami z krajów afrykańskich

Globalistyczni dziennikarze i skorumpowani europejscy politycy atakują nas, ponieważ nie myślimy tak jak oni. Nazywają nas niebezpiecznymi skrajnie prawicowymi rasistami. Ci pseudodziennikarze i politycy być może nie wiedzą, że nasi odbiorcy to w 95% zagraniczni przyjaciele, z każdego narodu, z każdego kontynentu, łącznie z Afryką. To prawdziwi rasiści, którzy za pomocą gróźb i cenzury chcą nam narzucić unikalne myślenie. Obiecujemy, że doprowadzimy ich do szaleństwa - podaje we wpisie na platformie X profil włoskiego Radio Genoa.

Włoskie Radio Genoa donosi, że na Morzu Śródziemnym znajduje się obecnie osiem statków należących do niemieckich organizacji pozarządowych, które biorą udział w procederze.

„Obecnie na Morzu Śródziemnym znajduje się 8 statków niemieckich organizacji pozarządowych przewożących nielegalnych imigrantów, którzy mają zostać wyładowani we Włoszech. Te organizacje pozarządowe są dotowane przez rząd niemiecki. Miejmy nadzieję, że AfD wygra wybory i powstrzyma to europejskie samobójstwo”

Jak z kolei oceniaja profil radia fundacje to walki z ksenofobizmem, rasizmem i uprzedzenimi, @RadioGenoa to kanał na Twitterze i Telegramie. Regularnie publikuje treści mające budzić nienawiść do uchodźców i imigrantów. Często są to sceny pełne przemocy, ale nie wiadomo, skąd pochodzą i co właściwie dzieje się na filmach. Kanał ma także prorosyjskie sympatie. Publikuje np. obrazki młodych kobiet bawiących się nad basenem wśród palm z podpisem „Ukraina, Odessa – dziś. Proszę wyślijcie więcej pieniędzy!” (Ukrainie). Mają one pokazać skorumpowanych i leniwych Ukraińców spędzających miło czas za pieniądze z zachodniej pomocy.

Jednak pytań odnośnie nieustających fal migracji jest coraz więcej.

Nawet Musk zaczął o to pytać

Coraz większą burzę wywołuje działalność niemieckich organizacji pozarządowych, które korzystając z dotacji niemieckiego rządu wspierają nielegalnych migrantów przybywających do Europy. Głos dwa dni temu zabrał też Elon Musk. Miliarder zastanawia się, czy niemieckie społeczeństwo jest świadome działalności tych wspieranych przez rząd organizacji.

Finansowane przez niemiecki rząd organizacje wysyłają statki na Morze Śródziemne, aby tam pomagały nielegalnym migrantom bezpiecznie dostać się do Włoch. Specjalny list w tej sprawie skierowała do kanclerza Olafa Scholza szefowa włoskiego rządu Giorgia Meloni.

Tymczasem media przypominają oskarżenia wysuwane rok temu przez frakcję CDU/CSU pod adresem wiceprzewodniczącej Bundestagu Katrin Göring-Eckardt. Okazuje się, że jej partner prowadzi jedną z takich organizacji, która na sprowadzanie nielegalnych migrantów otrzymuje nawet dwa miliony euro rocznie.