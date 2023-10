Gaz mocno staniał. Padł rekord?

We wtorek po godz. 17.20 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na listopad staniał o ponad 6,44 proc., do 36,8 euro za MWh, a w kontraktach na grudzień jego cena spadła o prawie 5,11 proc., do ponad 41,7 euro za MWh.

We wtorek ok. godz. 10.00 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na listopad staniał o prawie 4,01 proc., do 37,75 euro za MWh, a w kontraktach na grudzień jego cena spadła o 2,41 proc., do prawie 42,89 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh.

CZYTAJ TAKŻE: Prezydent przekazał deklarację Joe Bidena. Chodzi o Polskę

CZYTAJ TAKŻE: Nowa strategia USA wobec Ukrainy

pap, jb