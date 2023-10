Wiśniewska w PE mówi o niemieckim zaproszeniu migrantów

„Do Unii Europejskiej na niemieckie zaproszenie weszły miliony nielegalnych migrantów. Setki milionów. I czy w tej sprawie toczymy debatę? Nie, absolutnie nie” — powiedziała podczas debaty „Korupcyjna sprzedaż wiz Schengen na dużą skalę” w Parlamencie Europejskim Jadwiga Wiśniewska, europarlamentarzystka PiS.

Dyskutujemy o pseudoaferze, której nie było i nie ma. Sprawa jest wyjaśniana. A my nie dyskutujemy o Katargate, o nielegalnej migracji. Nie dyskutujemy o NGO-sach, które za niemieckie pieniądze przewożą nielegalnych migrantów do Unii Europejskiej, mówiła europosłanka.

W maju tego roku konferencja przewodniczących podjęła decyzję, by nie podejmować debat na temat państw członkowskich, jeżeli do wyborów w tych państwach pozostaje mniej niż 6 tygodni. Państwo tą debatą łamiecie tę decyzję, podkreśliła.

Parlament Europejski daje zaciągnąć się totalnej opozycji, jak się sama nazywa, do politycznej agitacji. To jest skandal. Skandalem jest również to, że pan, panie komisarzu wypowiada się w tym temacie w sposób niekompetentny. Pan otrzymał z polskiego MSZ odpowiedź. Sprawa dotyczy 268 wiz, a tu mówicie o handlu na bazarach, dodała.