Tak youtuberzy urabiali dzieci. "W innych krajach to legalne"

Sylwester Wardęga ujawnił szokujące fakty związane z czołowymi polskimi youtuberami. Tak mieli urabiać dzieci. „W Meksyku można to robić od dwunastu lat. Kto zabroni nam czuć, to co czujemy?”

Chodzi przede wszystkim o Stuarta Burtona, znanego jako Stuu i jego relację z 13-letnią dziewczynką. Wardęga ujawnił prywatne wiadomości, które Stuu i jego koledzy mieli wymieniać z niepełnoletnimi fankami.

Z ujawnionych materiałów wynika, że słynny YouTuber miał m.in. opisywać 13-latce swoje erotyczne sny, a także spotykać się z nieletnią poza siecią. Zachęcał je, twierdząc, iż w innych krajach takie relacje są normalne. Padają też stwierdzenia, że Stuu od dawna był zainteresowanymi dużo młodszymi dziewczynami.

Jeszcze niedawno Stuu był wśród trzech najpopularniejszych youtuberów w Polsce. Śledziły go ponad 4 miliony osób. Głównie dzieci i nastolatki.

Wiadomości wysłane przez Stuu / autor: YouTube/Screen

Wardęga podkreśla, że sytuacja nie jest nowa i sygnały o możliwej aferze były od kilku lat. Brakowało jednak wtedy konkretnych dowodów i osób, które chciały mówić w tej sprawie.

Nie bez winy ma być też inna znana postać polskiego internetu - Michał Boxdel Baron. Z kolejnych doniesień wynikało, że on i inne gwiazdy sieci dopuszczały się karalnych czynów.

Boxdel już opublikował w sieci filmik odnoszący się do oskarżeń. Z jego słów można wywnioskować, że „to było normalne zachowanie na tamte czasy”. Michał Baron był mocno znany w środowisku, ostatnio został odsunięty od współkierowania organizacją FAME MMA.

Jeśli chodzi o materiały do Julki pokazane w materiale Sylwestra (Wardęgi), to tak - pisaliśmy. Wtedy na TeamSpeaku panował taki żargon: na serwerze głosowym gracze wyzywali się, pisaliśmy toksyczne wiadomości. Nie prosiłem Julki o żadne „nudesy”. Wiesz o tym Sylwek, bo Julka ci o tym mówiła. Czy kiedykolwiek doszło do jakiegokolwiek kontaktu lub spotkania na żywo? Nigdy nie spotkałem się z osobą poniżej 15. roku życia. Byłem durnym 19-latkiem. Małolatem, który trollował, grając w gry - przekonuje - Dziesięć lat temu nikt nie patrzył na to w taki sposób jak dziś. Z perspektywy czasu uważam, że to było mega ch*** i przepraszam za to. Zostałem wrzucony do takiego samego worka, co Stuart. A poświęcono mi w materiale minutę z trzydziestu.

Te teksty były też rzucane we wnętrznym gronie. To trochę tak, jakby ktoś siedział na wódce czy piwie i gadają o jakichś głupotach. I ktoś by się do tego przywalił. Nikt sobie nie zdawał sprawy, że kiedyś tego wyjdzie tak gruba afera - dodał.