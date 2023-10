Biała dieta, czyli posiłek cały na biało

Tematem tym często interesują się stomatolodzy, gdyż to właśnie w ich profesji spożywanie odpowiednich produktów spożywczych po przeprowadzanych zabiegach dentystycznych jest bardzo istotne.

Cechuje się ona paroma zasadami, co do których należy się bezwzględnie dostosować po udanym wybielaniu zębów. Co w takim razie należy jeść, a czego unikać, aby nie zniweczyć efektów takiego zabiegu?

Co to takiego?

Tak jak sugeruje już sama nazwa, dieta ta opiera się tylko i wyłącznie na spożywaniu pokarmów w kolorze białym. Ten specyficzny rodzaj żywienia zaleca się osobom po przebytym zabiegu wybielania zębów, kiedy to traktuje się je specjalnymi preparatami, a następnie czyści odpowiednio dostosowaną szczoteczką. Nasze nadwrażliwe zęby oraz dziąsła przez okres od 3 do 14 dni są wtedy bardzo wrażliwe na działanie pokarmów o dużej zawartości naturalnych barwników występujących w żywności. Niestosowanie się do zaleceń stomatologów może prowadzić do niepożądanego zabarwienia szkliwa. Powinniśmy także unikać kwaśnych, gorących oraz zimnych pokarmów, gdyż mogą one podrażniać nasze uzębienie jamy ustnej.

Co można jeść?

Co do zasady dozwolone są tylko produkty o białym zabarwieniu.

• Woda w temperaturze pokojowej

• Jasny chleb, ponieważ nie barwi zębów

• Jajka

• Płatki ryżowe, wafelki (naturalne, bez dodatków smakowych)

• Mleko i produkty mleczne (jogurt, serek wiejski, twaróg, śmietana)

• Kasza manna

• Płatki owsiane

• Ciecierzyca

• Białe sosy

• Biały ryż

• Owoce, najlepiej obrane ze skórki i pokrojone, na przykład jabłka, gruszki czy banany

• Warzywa (kalarepa, biała rzodkiew, szparagi, ziemniaki, seler, kalafior, kalarepa, ogórek, cukinia)

• Zupy krem z białych warzyw

• Białe mięso

Czego unikać?

Wystrzegać powinniśmy się przede wszystkim żywności, w której znajdziemy duże ilości barwników, głównie antocyjanów, beta-karotenu, betanin i chlorofilu:

• Kolorowe warzywa (czerwona kapusta, pomidor, burak marchew, papryka, szpinak)

• Kolorowe owoce (porzeczki, borówki, czereśnie, wiśnie, truskawki, maliny, czerwone winogrona)

• Przyprawy (curry, kurkuma, cynamon, imbir, papryka, szafran)

• Słodycze i cukierki (zwłaszcza te z barwnikami)

• Czekolada, czekoladowe batony

• Ketchup, musztarda, ocet balsamiczny

• Kolorowe napoje (zielona i czarna herbata, kawa, soki, napoje gazowane)

Ważne jest, aby w tym czasie, a najlepiej w ogóle odstawić palenie papierosów oraz alkohol, szczególne czerwone wino. Należy mieć także na uwadze, że taka dieta jest dosyć niedoborowa i długofalowo bardzo mało odżywcza, dlatego nie powinna być stosowana dłużej niż jest to wymagane, a więc 14 dni.

Filip Siódmiak