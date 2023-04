Szkodliwe łączenie żywności – poznajcie mity na temat złych zestawów dań

Zgłębiając dokładnie temat dietetyki oraz wpływu poszczególnych produktów spożywczy na nasz organizm, doszukujemy się niekiedy przysłowiowej „dziury w całym”

Wedle niektórych dietetyków łączenie pewnych produktów może nieść skutki zupełnie inne od zamierzonych. Zawarte w nich składniki wzajemnie hamują swoją wchłanialność oraz biodostępność pewnych substancji. Jakie to połączenia? Oczywiście wszystkie te przykłady powinniśmy traktować z przymrużeniem oka. Nawet jeżeli to prawdą, to skala jest na tyle mała, że właściwie nie należy się tym zbyt przejmować. Poznajcie zatem mity na temat zgubnych połączeń.

Surowy ogórek z pomidorem

Ten przykład jest klasykiem, o którym większość z nas pewnie słyszała. Otóż, kiedy na przykład w sałatce spożyjemy pomidora oraz ogórka, to zawarty w ogórkach enzym askorbinaza wytrąca z pomidora witaminę C.

Czerwone wino oraz czerwone mięso

Z pozoru połączenie idealne. No nie do końca. W czerwonym winie znajdują się garbniki ograniczające wchłanianie żelaza ze światła jelita cienkiego, którego w czerwonym mięsie jest przecież bardzo dużo.

Ser z wędliną

Klasyczne połączenie na kanapkach. Wędliny są źródłem cynku, natomiast ser fosforu. Taka kombinacja powoduje, że fosfor z sera ogranicza wchłanianie cynku z wędliny.

Ziemniaki oraz jajka

Chcąc przygotować wegetariański posiłek, czasami podajemy jajka sadzone z ziemniakami. Ziemniaki zawierają szczawiany, które zaburzają wchłanianie głównie żelaza, wapnia, a także innych mikroelementów z jajek.

Czarna herbata i ciasto drożdżowe

Popijając kawę lub czarną herbatę właśnie, najczęściej na boku towarzyszy nam coś słodkiego. Ciasto drożdżowe popite czarną herbatą powoduje utratę witaminy B1, której źródłem są drożdże. Herbata, podobnie do wina posiada garbniki niszczące tiaminę (B1).

Warzywa krzyżowe oraz ryby

Ryby czy owoce morza są źródłem jodu, natomiast warzywa krzyżowe, takie jak kalafior, brokuły, kapusta, jarmuż czy rzodkiew blokują wnikanie jodu do naszego organizmu.

