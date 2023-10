Za jaką cenę Polska otrzyma środki z KPO? Premier: Zobaczymy z czym Tusk wróci

Donald Tusk obiecywał, że już dzień po wyborach odblokuje pieniądze z KPO, że wszystko załatwi; zobaczymy z czym wróci - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki, pytany o wizytę lidera PO w Brukseli.

Szef Platformy i kandydat opozycji na premiera Donald Tusk spotkał się w środę w Brukseli z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Po rozmowie przekazał mediom, że „możemy liczyć na bardzo daleką idącą elastyczność ze strony instytucji europejskich”.

Premier Morawiecki był pytany o wizytę Tuska w Brukseli podczas briefingu w Warszawie.

Jeśli chodzi o wizytę pana Tuska w Brukseli, no cóż. On obiecał, że już dzień po wyborach i mówił, że to na serio, że to autentycznie, że to od razu, jak tylko pojedzie do Brukseli, wszystko załatwi - powiedział premier, nawiązując do deklaracji Tuska z kampanii. „Składam tu, w Sopocie, uroczyste przyrzeczenie, że dzień po wyborach pojadę i odblokuję pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy i wszyscy to odczujemy” – twierdził lider Platformy.

Zobaczymy z czym wróci, za parę dni będziemy bogatsi o tę wiedzę – powiedział Morawiecki.