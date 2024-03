Rolnicy: „Będziemy patrzeć premierowi na ręce”

Padły pewne deklaracje dotyczące Zielonego Ładu; ale razu było powiedziane, że porozumienia nie będzie - mówił przedstawiciel rolników po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem. Dopytywany, czy będą kolejne protesty rolników zaznaczył, że „na pewno trzeba będzie patrzeć na ręce premierowi i mówić sprawdzam”.

Zakończyło się sobotnie spotkanie premiera Donalda Tuska z liderami protestujących grup w ramach Szczytu Rolniczego w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.

Przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Tomasz Obszański (C) podczas wypowiedzi dla mediów / autor: PAP/Paweł Supernak

Po spotkaniu premier nie wyszedł do dziennikarzy; z mediami rozmawiali jedynie przedstawiciele rolników.

Andrzej Sobociński, rolnik z Żuław i jeden z liderów rolniczych strajków powiedział dziennikarzom, że podczas spotkania padły ze strony premiera „pewne deklaracje” dot. Zielonego Ładu. „15 marca zapadnie decyzja, tak naprawdę to Komisja Europejska będzie podejmować decyzje” - relacjonował przebieg rozmów z premierem.

Dodał, że była również rozmowa „o małych sprawach”. „O jakimś tam ugorowaniu, ale nie na tym nam zależy. To po prostu jest do resetu i trzeba od nowa to zrobić. Premier przyjął to i będzie starał się przekonać Komisję Europejską, co do tego Zielonego Ładu” - mówił rolnik.

„A w stosunku do granicy, powiedział, że nie zamknie granicy. Bardziej będzie zdejmował nadwyżkę zboża z Polski i to z krajowych środków. Ale musi to policzyć i daje jakiś czas resortowi rolnictwa, żeby określił się, jaka to kwota. Wiadomo ile jest tej nadwyżki, (ale) muszą to policzyć i zobaczyć, jak to wygląda” – mówił. „To jest jakieś rozwiązanie problemu zdjęcia nadwyżki z rynku zboża polskiego, bo to dałoby rolnikom (to), że można byłoby mieć magazyny puste i żniwa i sprzedać to, co jest, co zalega” – przyznał.

»» Minister rolnictwa o tym, co może przynieść spotkanie w Warszawie czytaj tutaj:

Minister w rozkroku. Być po stronie UE czy Polski?

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski (P) i minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman (L) podczas spotkania z liderami protestujących grup rolniczych / autor: PAP/Paweł Supernak

Dziennikarze pytali, co zaważyło na tym, że już dziś nie zawarto porozumienia.

„Od razu było powiedziane, że porozumienia nie będzie. To są pewne deklaracje, działania premiera, a my żeśmy to przyjęli do wiadomości” - wyjaśnił Sobociński. „Z pewnymi rzeczami się mocno nie zgadzamy, bo uważamy, że jeżeli będzie zdjęcie nadwyżki zboża, ale będzie płynęło dalej z Rosji i z krajów spoza UE to będzie problem, bo za rok będzie trzeba znowu dopłacać” - dodał. Dopytywany, czy będą kolejne protesty, Sobociński zaznaczył, że ”na pewno trzeba będzie patrzeć na ręce premierowi i ministerstwu i mówić +sprawdzam+, czy to, co było w deklaracji się zadzieje. Bo to nie wiadomo. Mogą być tylko obietnice, ale tak naprawdę nie wiadomo” – powiedział.

„Nie jesteśmy umówieni na żadne kolejne spotkanie. Pan premier powiedział, że po 15 marca to, co się zadzieje w KE (…) bo to jest ostatnie spotkanie chyba KE w tej kadencji” - dodał.