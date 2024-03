Obrona polskiej gospodarki. "Ręce precz!"

Polskie rolnictwo, polskie górnictwo, polskie pszczelarstwo… ucierpiały na skutek licznych decyzji Unii Europejskiej, którym obecnie przewodzi Ursula von der Leyen.

W Bukareszcie miało miejsce spotkanie Europejskiej Partii Ludowej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Na spotkaniu obecni byli liczni politycy, w tym premier Donald Tusk oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie Konfederacja broniła polskich rolników i jasno odrzucała przygotowywane kolejne unijne podatki. Ursula von der Leyen podczas wystąpienia stwierdziła, że Konfederacja zagraża „unijnym wartościom”.

To prawda - zagrażamy Zielonemu Ładowi, Fit for 55, unijnym podatkom, likwidowaniu aut spalinowych i innym klimatycznym wariactwom, które niszczą rolnictwo i całą gospodarkę! To właśnie te szalone „wartości” chcemy powstrzymać i po to chcemy wprowadzić w wyborach do Parlamentu Europejskiego jak największą liczbę europosłów! - czytamy na profilu Konfederacji