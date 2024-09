Kamień A47, czyli już wiadomo co ozusowaniem umów zleceń

Komisja Europejska, która chce objęcia ZUS-em wszystkich umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie oraz umowa o dzieło). Rząd Donalda Tuska solennie przez rok snuł wizje oskładkowania umów, by skończyć ze zjawiskiem tzw. umów śmieciowych, a teraz odkładając zmiany w prawie pracy na lata.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje się do wdrożenia oskładkowania umów zleceń i umów o dzieło, ale decyzja w sprawie terminu wdrożenia reformy jeszcze nie zapadła - poinformował wiceminister Sebastian Gajewski.

„Na pewno ta reforma, czyli wdrożenie kamienia milowego A47 - jeżeli będzie taka decyzja po stronie rządu, żeby ten kamień milowy A47 wdrażać, a póki co nie został on objęty wnioskiem rewizyjnym, więc przygotowujemy się do jego wdrożenia - ona nie wejdzie w życie od 1 stycznia 2025 roku z przyczyn oczywistych, to znaczy jest to bardzo duża zmiana, do której przystosować się muszą płatnicy składek, ubezpieczeni oraz zakład ubezpieczeń społecznych. Nie ma takiej możliwości, ani technicznej, ani biorąc pod uwagę zasadę przyzwoitej legislacji, zasadę zaufania obywatela do państwa i zasadę dialogu społecznego, żeby wprowadzać ją z tak w tak krótkim, z tak krótkim vacatio legis” - powiedział Gajewski w mediach.