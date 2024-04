KPO w poślizgu. Tusk zarządza potężne zmiany

Rada Ministrów na wtorkowym posiedzeniu ma się zająć zmianą Krajowego Planu Odbudowy - wynika z porządku obrad rządu zamieszczonego na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Rewizją zostało objętych 11 z 55 reform oraz 22 z 56 inwestycji.

Chodzi o projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie zmiany Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Wnioskodawcą jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jak podano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, dotychczasowa realizacja KPO „z uwagi na obiektywne okoliczności napotkała na poważne trudności„.

Zdaniem autorów projektu uchwały, spowodowało to m.in. odsunięcie w czasie realizacji niektórych, wcześniej zaplanowanych reform i inwestycji.

„Głównym celem proponowanych zmian w KPO jest zapewnienie możliwości dalszej, efektywnej realizacji celów KPO poprzez dostosowanie zobowiązań w zakresie realizacji wskaźników i kamieni milowych do realnych możliwości wdrożeniowych w związku z pojawiającymi się nowymi wyzwaniami społeczno-gospodarczymi i zagrożeniami. Założeniem dla rewizji KPO jest jej ograniczenie do absolutnie niezbędnych zmian oraz, co do zasady, zachowanie reform i inwestycji szczególnie ważnych rozwojowo i społecznie” – podkreślono.