System oparty o najwyższe wartości

Bezpieczeństwo lekowe Polski i wartości rodzinne, które sprawdzają się w biznesie. Rozmawiamy z dr Tomaszem Hanem, wiceprezesem zarządu Hasco-Lek S.A., który stoi na czele jednej z największych rodzinnych firm farmaceutycznych w Polsce.

Czas, w którym powstała firma nie był łatwy dla biznesu. Hasco-Lek zostało założone w 1984 roku przez dra Stanisława Hana. Senior rodziny Han wykorzystał tytuł doktora nauk biologicznych i swój zmysł przedsiębiorcy.

„To prawda, czas nie był wtedy łatwy, dlatego oprócz talentu potrzebna była też wytrwałość i upór. Wszystko to zaprocentowało i dziś jesteśmy jednym z liderów rynku farmaceutycznego w Polsce, stawiamy też odważne kroki na rynkach zagranicznych. Przekonujemy do siebie nowych klientów i budujemy silną polską markę” – mówi dr Tomasz Han, wiceprezes zarządu Hasco-Lek S.A. i syn założyciela firmy.

Hasco-Lek jest firmą rodzinną. Jak przystało na założyciela, większościowym akcjonariuszem pozostaje niezmiennie dr Stanisław Han, a firma jest dziś zarządzana przez kolejne pokolenie rodziny. W życiu zawodowym, tak samo jak w prywatnym, właściciele kierują się uniwersalnymi zasadami.

„Naszych pracowników i klientów traktujemy tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani” – przekonuje wiceprezes Han i dodaje, że to wpływ rodzinnych wartości, które ukształtowały organizację w ciągu ostatnich 40 lat. „Strategia oparta o te wzorce zwyczajnie sprawdza się w biznesie” - mówi.

Pierwszymi produktami firmy były produkty kosmetyczne, potem produkty lecznicze. Przez kolejne lata firma inwestowała i rozbudowywała swoje laboratoria oraz park technologiczny, zwiększając zatrudnienie i specjalizując się w produkcji kolejnych leków, w tym w szczególności leków ratujących życie. W 1999 roku Hasco-Lek S.A., jako pierwsza firma w Polsce, rozpoczęła produkcję kapsułek żelatynowych miękkich metodą wytłaczania matrycowego. W nowym tysiącleciu organizacja zdobyła międzynarodowy certyfikat jakości tzw. Good Manufacturing Practice – i jako jedna z pierwszych firm farmaceutycznych, mogła rozszerzyć ekspansję zagraniczną jeszcze przed przystąpieniem Polski do struktur UE. Kolejny krok milowy nastąpił trzy lata później, kiedy firma została pionierem innowacji – zamykając w kapsułce miękkiej różne substancje czynne.

„ Jesteśmy przykładem firmy, w której przepisem na sukces jest dobry i zgrany zespół” – mówi wiceprezes dr Tomasz Han.

Hasco-Lek S.A. jest jednym z największych pracodawców w regionie. Rodzinę Hasco tworzy dziś prawie 1500 osób zatrudnionych w spółkach Grupy Hasco. Wysoko wyspecjalizowani pracownicy, podzielający filozofię odpowiedzialności za bezpieczeństwo lekowe pacjentów są fundamentem firmy. Właściciele robią wszystko, żeby zadbać o ich dobre samopoczucie oraz możliwość rozwoju pasji i zainteresowań pozazawodowych.

„Staramy się skracać dystans pomiędzy współpracownikami i zapewnić bezpośrednią komunikację pracowników z zarządem. To oczywiście tylko wycinek naszego zaangażowania na rzecz dobrostanu kadry” – tłumaczy wiceprezes Hasco-Lek S.A.

Grupa Hasco to spółki działające głównie w branży farmaceutycznej, medycznej oraz badań i rozwoju z jej liderem na czele, firmą Hasco-Lek S.A. Grupę Hasco tworzą 24 podmioty, z czego w skład obszaru farmaceutyczno – medycznego wchodzą: hurtownia farmaceutyczna PCF Procefar, Centrum Badawczo-Rozwojowe Novasome oraz szpital Vratislavia Medica.

W ostatnich latach grupa intensywnie inwestuje w działalność badawczo – rozwojową. Na ten cel przeznaczono w 2022 roku kilkadziesiąt milionów złotych. Jedną z najważniejszych inwestycji jest budowa nowych linii do syntezy API (Active Pharmaceutical Ingredients), czyli aktywnych substancji niezbędnych do produkcji leków. Ważnym projektem jest także serwis AI, czyli wykorzystanie sztucznej inteligencji w planowaniu sprzedaży produktów farmaceutycznych. To rozwiązanie ma pozwolić na przygotowanie indywidualnych scenariuszy dla różnych zdarzeń na rynku i skuteczną odpowiedź na te wyzwania, a także skrócić czas reakcji i oszczędzić środki, a przede wszystkim zapewnić bezkonkurencyjność w branży.