Ceny jaj w rok w górę o jedną trzecią

Ceny jaj w krajach Wspólnoty wzrosły w ciągu roku o ponad 30 proc. Jak wynika z najnowszego raportu Komisji Europejskiej, średnia cena w połowie lipca wynosiła ponad 254 euro za sto kilogramów. Jak reaguje rynek i które kraje zyskują na tej sytuacji najbardziej?

Wysokie ceny motywują importerów: w pierwszym kwartale import jaj do Europy wzrósł o 52 proc., w porównaniu z ubiegłym rokiem, przekraczając 39 tysięcy ton. Aż 30 tysięcy ton pochodziło z Ukrainy, która zwiększyła tym samym sprzedaż zagraniczną aż o 80 proc.

W ciągu minionych dwunastu miesięcy kraje unijne – a w zasadzie hodowane w nich ponad 390 milionów kur niosek – wyprodukowały łącznie prawie sześć milionów siedemset tysięcy ton jaj. Najwięksi gracze na tym rynku to w kolejności: Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Polska i Holandia.

