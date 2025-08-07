Aplikacja Żappka - wygodna i... rozrywkowa

Aplikacja Żappka nie jest żadnym technologicznym gadżetem: upraszcza użytkownikom codzienne sprawy, ale też nagradza klientów sieci porcją rozrywki. Blisko 11 milionów użytkowników Żappki będzie mogło rywalizować w grach, zdobywać punkty i wymieniać je na nagrody – zniżki do wykorzystania w sklepach sieci. A już wkrótce warszawscy użytkownicy aplikacji zyskają możliwość zakupu biletów ZTM za jej pośrednictwem, i na dodatek z szansami na nagrody za lojalność.

Żappka: zakupy i rozrywka w jednym miejscu?

Do sieci trafiły pierwsze screeny z testów nowej funkcji, która może zmienić sposób korzystania z aplikacji mobilnej sieci sklepów Żabka.

Do sieci trafiły pierwsze screeny z testów nowej funkcji Żappki / autor: materiały prasowe Żabka

Użytkownicy Żappki, których jest już 10,7 mln, będą mogli rywalizować w grach, zdobywać punkty i wymieniać je na nagrody – zniżki do wykorzystania w sklepach sieci.

Użytkownicy Żappki, których jest już 10,7 mln, będą mogli rywalizować w grach, zdobywać punkty i wymieniać je na nagrody / autor: materiały prasowe Żabka

Usługa dopiero powstaje, ale już wzbudza spore zainteresowanie. Nowa funkcja gier w aplikacji Żappka może sprawić, że stanie się ona nie tylko narzędziem do oszczędzania, ale też źródłem codziennej rozrywki – szczególnie dla tych, którzy cenią interaktywność i rywalizację.

Usługa dopiero powstaje, ale już wzbudza spore zainteresowanie / autor: materiały prasowe Żabka

Żabka pracuje nad wprowadzeniem gier dostępnych bezpośrednio z poziomu aplikacji. Na ujawnionych zrzutach ekranu widać, że system oparty będzie na rankingach – widocznych w aplikacji tabelach wyników, które mają być resetowane co tydzień.

Nowa funkcja gier w aplikacji Żappka może sprawić, że stanie się ona nie tylko narzędziem do oszczędzania, ale też źródłem codziennej rozrywki / autor: materiały prasowe Żabka

Dzięki temu użytkownicy będą mogli zaczynać od nowa i próbować poprawiać swoje rezultaty. Za aktywność przewidziane są nagrody, dzięki którym będzie można zaoszczędzić przy codziennych zakupach w sklepach Żabka.

Na ujawnionych zrzutach ekranu widać, że system oparty będzie na rankingach / autor: materiały prasowe Żabka

Szczegóły dotyczące terminu premiery nowej funkcji aplikacji Żappka, rozgrywki czy nagród, na razie są owiane tajemnicą.

Za aktywność przewidziane są nagrody, dzięki którym będzie można zaoszczędzić przy codziennych zakupach w sklepach Żabka / autor: materiały prasowe Żabka

Żabka z własnym serwerem na Discordzie

Sieć sklepów nie tylko testuje nowe funkcje, ale też rozwija swoje kanały kontaktu z użytkownikami. Od 2022 roku działa oficjalny serwer Żabki na platformie Discord. Można tam m.in. zdobywać dodatkowe żappsy i brać udział w aktywnościach. Społeczność liczy ponad 16 tysięcy użytkowników.

Podróżuj po Warszawie i zgarniaj żappsy za bilety!

Już wkrótce warszawscy użytkownicy aplikacji Żappka zyskają możliwość zakupu biletów ZTM za jej pośrednictwem., a za każdy zakup biletu przez aplikację użytkownicy otrzymają żappsy – które mogą wykorzystać przy kolejnych zakupach, podzielić się z innymi lub wymienić na zniżki.

Aby ułatwić mieszkańcom poruszanie się po mieście, Żabka niebawem poszerzy ofertę swoich usług cyfrowych, wprowadzając w Warszawie możliwość zakupu biletów ZTM, bez konieczności stania w kolejce do kasy lub korzystania z ulokowanych w środkach transportu biletomatów.

Kupuj bilety i zbieraj żappsy

Usługa jest jeszcze na etapie testów, ale już niebawem mieszkańcy Warszawy zyskają możliwość szybkiego i wygodnego zakupu biletów komunikacji miejskiej – jednorazowych, krótkoterminowych oraz dobowych – bezpośrednio w aplikacji Żappka. Wystarczy, że w programie przejdą do sekcji „Komunikacja miejska”, wybiorą Warszawę jako miasto, które zamierzają przemierzyć, wybiorą bilet, wskażą metodę płatności (BLIK, Google Play lub Apple Pay) i opłacą bilet. Potem wystarczy tylko aktywować go za pomocą skanu kodu QR. i gotowe.

Podobnie jak w przypadku wielu innych usług – mobilnych i stacjonarnych – Żabka będzie nagradzać użytkowników aplikacji za zakup biletów komunikacji miejskiej. Każda osoba, która zdecyduje się na taki krok za pomocą Żappki, otrzyma żappsy, wymienić można w jednym z niemal 11,8 tys. sklepów sieci m.in. na kupony na ulubione śniadanie czy pyszną kawę (1 zł wydane na zakupy to 4 żappsy).

Za każdy zakup biletu komunikacji miejskiej przez aplikację użytkownicy otrzymają żappsy – które mogą wykorzystać przy kolejnych zakupach / autor: materiały prasowe Żabka

Dojeżdżasz do Warszawy? Żaden problem

Z nowej usługi skorzystają także osoby, które dojeżdżają do stolicy z podwarszawskich miejscowości. Bilety dostępne w Żappce obowiązują – w zależności od wybranej opcji – zarówno na I strefę (Warszawa), jak i II strefę (przyległe miejscowości, gdzie obowiązują bilety ZTM). Użytkownicy aplikacji zakupią bilety – zarówno normalne, jak i ulgowe – na wszystkie środki komunikacji miejskiej, a także na pociągi Kolei Mazowieckich w określonych strefach.

Warszawa to kolejne miasto, w którym za pomocą żabkowej aplikacji zakupić można będzie bilety komunikacji zbiorowej. W marcu br. usługa została uruchomiona w Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej. Bilet w aplikacji kupić mogą już także m.in. mieszkańcy wielu innych polskich miast, m.in. Łodzi, Bydgoszczy, Lublina, czy Białegostoku.

Więcej informacji o nowych funkcjonalnościach Żappki: Żappka: aplikacja mobilna | Żabka

Materiały prasowe, oprac. sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje