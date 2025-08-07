Aplikacja Żappka - wygodna i... rozrywkowa
Aplikacja Żappka nie jest żadnym technologicznym gadżetem: upraszcza użytkownikom codzienne sprawy, ale też nagradza klientów sieci porcją rozrywki. Blisko 11 milionów użytkowników Żappki będzie mogło rywalizować w grach, zdobywać punkty i wymieniać je na nagrody – zniżki do wykorzystania w sklepach sieci. A już wkrótce warszawscy użytkownicy aplikacji zyskają możliwość zakupu biletów ZTM za jej pośrednictwem, i na dodatek z szansami na nagrody za lojalność.
Żappka: zakupy i rozrywka w jednym miejscu?
Do sieci trafiły pierwsze screeny z testów nowej funkcji, która może zmienić sposób korzystania z aplikacji mobilnej sieci sklepów Żabka.
Użytkownicy Żappki, których jest już 10,7 mln, będą mogli rywalizować w grach, zdobywać punkty i wymieniać je na nagrody – zniżki do wykorzystania w sklepach sieci.
Usługa dopiero powstaje, ale już wzbudza spore zainteresowanie. Nowa funkcja gier w aplikacji Żappka może sprawić, że stanie się ona nie tylko narzędziem do oszczędzania, ale też źródłem codziennej rozrywki – szczególnie dla tych, którzy cenią interaktywność i rywalizację.
Żabka pracuje nad wprowadzeniem gier dostępnych bezpośrednio z poziomu aplikacji. Na ujawnionych zrzutach ekranu widać, że system oparty będzie na rankingach – widocznych w aplikacji tabelach wyników, które mają być resetowane co tydzień.
Dzięki temu użytkownicy będą mogli zaczynać od nowa i próbować poprawiać swoje rezultaty. Za aktywność przewidziane są nagrody, dzięki którym będzie można zaoszczędzić przy codziennych zakupach w sklepach Żabka.
Szczegóły dotyczące terminu premiery nowej funkcji aplikacji Żappka, rozgrywki czy nagród, na razie są owiane tajemnicą.
Żabka z własnym serwerem na Discordzie
Sieć sklepów nie tylko testuje nowe funkcje, ale też rozwija swoje kanały kontaktu z użytkownikami. Od 2022 roku działa oficjalny serwer Żabki na platformie Discord. Można tam m.in. zdobywać dodatkowe żappsy i brać udział w aktywnościach. Społeczność liczy ponad 16 tysięcy użytkowników.
Podróżuj po Warszawie i zgarniaj żappsy za bilety!
Już wkrótce warszawscy użytkownicy aplikacji Żappka zyskają możliwość zakupu biletów ZTM za jej pośrednictwem., a za każdy zakup biletu przez aplikację użytkownicy otrzymają żappsy – które mogą wykorzystać przy kolejnych zakupach, podzielić się z innymi lub wymienić na zniżki.
Aby ułatwić mieszkańcom poruszanie się po mieście, Żabka niebawem poszerzy ofertę swoich usług cyfrowych, wprowadzając w Warszawie możliwość zakupu biletów ZTM, bez konieczności stania w kolejce do kasy lub korzystania z ulokowanych w środkach transportu biletomatów.
Kupuj bilety i zbieraj żappsy
Usługa jest jeszcze na etapie testów, ale już niebawem mieszkańcy Warszawy zyskają możliwość szybkiego i wygodnego zakupu biletów komunikacji miejskiej – jednorazowych, krótkoterminowych oraz dobowych – bezpośrednio w aplikacji Żappka. Wystarczy, że w programie przejdą do sekcji „Komunikacja miejska”, wybiorą Warszawę jako miasto, które zamierzają przemierzyć, wybiorą bilet, wskażą metodę płatności (BLIK, Google Play lub Apple Pay) i opłacą bilet. Potem wystarczy tylko aktywować go za pomocą skanu kodu QR. i gotowe.
Podobnie jak w przypadku wielu innych usług – mobilnych i stacjonarnych – Żabka będzie nagradzać użytkowników aplikacji za zakup biletów komunikacji miejskiej. Każda osoba, która zdecyduje się na taki krok za pomocą Żappki, otrzyma żappsy, wymienić można w jednym z niemal 11,8 tys. sklepów sieci m.in. na kupony na ulubione śniadanie czy pyszną kawę (1 zł wydane na zakupy to 4 żappsy).
Dojeżdżasz do Warszawy? Żaden problem
Z nowej usługi skorzystają także osoby, które dojeżdżają do stolicy z podwarszawskich miejscowości. Bilety dostępne w Żappce obowiązują – w zależności od wybranej opcji – zarówno na I strefę (Warszawa), jak i II strefę (przyległe miejscowości, gdzie obowiązują bilety ZTM). Użytkownicy aplikacji zakupią bilety – zarówno normalne, jak i ulgowe – na wszystkie środki komunikacji miejskiej, a także na pociągi Kolei Mazowieckich w określonych strefach.
Warszawa to kolejne miasto, w którym za pomocą żabkowej aplikacji zakupić można będzie bilety komunikacji zbiorowej. W marcu br. usługa została uruchomiona w Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej. Bilet w aplikacji kupić mogą już także m.in. mieszkańcy wielu innych polskich miast, m.in. Łodzi, Bydgoszczy, Lublina, czy Białegostoku.
