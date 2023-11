Czy polscy obywatele opuszczą strefę Gazy? "To niemożliwe"

Po piątkowym rozkazie izraelskiej armii skierowanym do mieszkańców Strefy Gazy, wzywającym do ewakuacji 1,1 mln cywilów, wśród palestyńskiej ludności tego obszaru zapanowały panika i chaos; osoby objęte ewakuacją koncentrują się tylko na tym, żeby przeżyć - czytamy w reportażu agencji Associated Press