Szef NBP: Nie wyobrażam sobie podwyżki stóp procentowych

Prezes NBP Adam Glapiński oświadczył w czwartek na konferencji prasowej, że nie wyobraża sobie sytuacji, w której konieczna byłaby podwyżka stóp procentowych. Nie jest natomiast jasne jak i kiedy stopy miałyby spadać - dodał.

Jak stwierdził Glapiński, niepewność napływających danych jest tak duża, że dziś nie może powiedzieć, czy to koniec obniżania stóp procentowych. „Ale podwyższenia sobie nie wyobrażam. Takiego skoku inflacji w górę nie przewidujemy. (…) Zakładam, że podwyżki nie będzie” - dodał.

Wskazał, że nikt się nie chce śpieszyć z obniżaniem stóp w warunkach wysokiej niepewności.

W jego ocenie, gdyby obecnie zbyt mocno obniżono stopy, niewykluczone, że trzeba by je podnosić w połowie 2024 r. „Gdyby groziłoby nam zejście ze ścieżki dezinflacji Rada się nie zawaha, żeby podwyższać stopy, jeśli będzie taka potrzeba” - powiedział.

Natomiast, w jego ocenie, to czy będzie obniżka czy nie, pokażą najbliższe miesiące. Prezes NBP zaznaczył, że być może już w styczniu bank centralny będzie miał już jasność co do nowelizacji budżetu, polityki fiskalnej rządu, tarcz osłonowych, wysokości VAT itp., i wtedy będzie można powiedzieć więcej o wysokości stóp.

Na zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie. Główna stopa NBP, stopa referencyjna, wynosi nadal 5,75 proc.

PAP/kp