Rosja omija sankcje. Przygotowano nowy pakiet zakazów

Projekt dwunastego pakietu sankcji przeciwko Rosji, który zostanie przedstawiony w środę przez Komisję Europejską, zawiera postulowany od dawna przez Polskę zakaz importu diamentów (z okresem przejściowym) oraz zakaz importu skroplonego propanu (LPG) - przekazały PAP źródła unijne mające wgląd do dokumentu.

Projekt KE zawiera, oprócz zakazu importu diamentów i LPG, również dokładniejsza implementację pułapu cenowego na ropę naftową; wymóg poświadczeń od operatorów kosztów dodatkowych, takich jak ubezpieczenie i fracht; rozszerzenie wykazu produktów, które przyczyniają się do wojskowego i technologicznego wzmocnienia Rosji; zakaz świadczenia usług na dostarczanie oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwami oraz oprogramowania do projektowania przemysłowego i produkcji; zakaz tranzytu przez Rosję niektórych towarów i technologii, które mogłyby przyczynić się w szczególności do zwiększenia rosyjskich zdolności przemysłowych.

Dodatkowo, w ramach sankcji indywidulanych na listy ma trafić 47 osób fizycznych i 72 podmioty.

Jak wynika z informacji PAP, w pakiecie uwzględniono większość propozycji zgłoszonych przez Polskę.

Po przyjęciu projektu przez KE trafi on do państw członkowskich, które będą prowadzić dalsze prace.

pap, jb