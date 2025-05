Dlaczego Microsoft chce przecenić swój flagowy pakiet?

Amerykański koncern Microsoft zaoferował Komisji Europejskiej, że jego pakiet Office bez aplikacji Teams będzie tańszy niż sprzedawany razem z tą aplikacją. To reakcje firmy na groźbę kary ze strony Brukseli.

KE zwróci się o opinię do konkurentów firmy i klientów przed podjęciem decyzji, czy przyjąć ofertę koncernu. O tym, że taka propozycja trafiła do KE, jako pierwszy na początku tego tygodnia poinformował Reuters.

Sprawa ma swoje korzenie w 2020 roku, gdy producent komunikatora internetowego Slack złożył skargę do KE na Microsoft, w której zarzucił koncernowi łamanie unijnych regulacji dotyczących konkurencji. Jego zdaniem Microsoft zmuszał klientów do instalacji aplikacji Teams poprzez jej domyślną integrację z pakietem Office. Miało to utrudniać konkurencyjnym komunikatorom walkę o klienta. Co więcej, użytkownicy Office nie mieli możliwości usunięcia komunikatora Teams, co zdaniem skarżącego jest naruszeniem unijnych przepisów antymonopolowych.

Jeśli KE przychyliłaby się do skargi, amerykański gigant byłby zagrożony ogromną karą finansową.

Pakiet Office tańszy o 8 euro

Wiceprezes Microsoftu Nanna-Louise Linde powiedziała, cytowana przez agencję Reutera, że propozycja stanowi „jasne i kompletne rozwiązanie obaw zgłoszonych przez konkurentów i da Europejczykom większy wybór„. Maksymalna różnica cenowa między dwoma pakietami - z Teams i bez tej aplikacji - ma wynieść 8 euro.

„Mamy nadzieję, że (…) Komisja Europejska dojdzie do wniosku, iż proponowane zobowiązanie jest odpowiedzą na jej obawy i w kolejnych miesiącach podejmie ostateczną decyzję o zamknięciu dochodzenia” — dodała Linde. Microsoft to jedna z największych i najbardziej rozpoznawalnych firm technologicznych na świecie. Została założona w 1975 roku przez Billa Gatesa i Paula Allena. Firma jest najbardziej znana z systemu operacyjnego Windows, który jest używany na większości komputerów osobistych na całym świecie.

Teams to jej aplikacja do komunikacji, która umożliwia czatowanie, wideokonferencje, dzielenie się plikami i inną współpracę online.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Polska ma już ponad 509 ton złota. NBP wyprzedza EBC!

Senatorowie pytają o polskie reaktory jądrowe

Potężne tąpnięcie na rynku ropy!

»» W sobotę Wielki Turniej Ciszy Wyborczej! – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24