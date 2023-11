Piotr Skoczek będzie pełnił obowiązki prezesa KBS

Rada nadzorcza Krakowskiego Banku Spółdzielczego (KBS) zdecydowała powołać Piotra Skoczka na stanowisko pełniącego obowiązki prezesa banku – poinformował bank. Jednocześnie zrezygnował on z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej banku.

„Piotr Skoczek, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, posiadający również wykształcenie podyplomowe w obszarze bankowości z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz zarządzania ryzykiem finansowym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, wnosi ze sobą bogate doświadczenie i wiedzę ekspercką” - czytamy w komunikacie.

„Objęcie stanowiska pełniącego obowiązki prezesa zarządu to dla mnie nie tylko zaszczyt, ale przede wszystkim zobowiązanie do kontynuowania procesu transparentnych zmian. Jestem gotów podjąć to wyzwanie, aby dokończyć misję oczyszczania banku, co umożliwi nam wzmocnienie zaufania naszych klientów i utrzymanie silnej pozycji na rynku, oraz ugruntuje przestrzeń do dalszego stabilnego rozwoju” - powiedział Skoczek.