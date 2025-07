Obejmie stanowisko prezesa URE

Dotychczasowa wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki Renata Mroczek została wybrana w naborze na stanowisko Prezesa tego urzędu - wynika z informacji zamieszczonej na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Prawo energetyczne przewiduje, że Prezesa URE powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Premier odwołuje też Prezesa URE.

Renata Mroczek jest obecnie wiceprezesem URE

Zgodnie z informacją ze strony URE Renata Mroczek jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie ukończyła też studia podyplomowe z funduszy europejskich. Ukończyła również studia podyplomowe z zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Posiada uprawnienia Pełnomocnika ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania w zakresie zarządzania jakością, środowiskiem i BHP.

Jest ekspertem w dziedzinie szeroko pojętego prawa energetycznego i postępowania administracyjnego, w tym odpowiedzialności administracyjnej z tytułu naruszeń obowiązków ustawowych i warunków koncesyjnych.

Na stanowisko wiceprezesa URE Mroczek została powołana 30 października 2024 r.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest centralnym organem administracji rządowej powołanym na mocy Prawa energetycznego, do realizacji zadań z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji. Obecnie kompetencje Prezesa URE obejmują m.in. udzielanie i cofanie koncesji przedsiębiorstwom działającym na rynku energii i paliw, zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła pod względem zgodności z zasadami określonymi w ustawie i przepisach wykonawczych, w tym analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfach. Zgodnie z prawem prezes URE jest powoływany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie powołany tylko raz. Po upływie kadencji Prezes URE pełni swoją funkcję do czasu powołania następcy.

Obecnie Prezesem URE jest Rafał Gawin, który został powołany na to stanowisko przez b. premiera Mateusza Morawieckiego 24 lipca 2019 roku.

PAP, sek

