Zielona Gospodarka – zdecydowanie tak, ale racjonalna

Redakcja „Gazety Bankowej” zapraszając ponownie do nadesłania artykułu do kolejnego już wydania rocznika „Polski Kompas”, zaproponowała jego główną ideę: „Stabilna i przewidywalna polityka gospodarcza Polski w czasie przełomu geopolitycznego w Europie jest niezbędna, by utrzymać polską gospodarkę w trendzie wzrostowym”.

To prawda, społeczeństwa każdego kraju tak właśnie chcą funkcjonować. W stabilnym i bezpiecznym otoczeniu można się bogacić i zapewniać dobrą przyszłość kolejnym naszym pokoleniom.

Zaproponowana przez Redakcję tematyka jest bardzo szeroka. Skoncentruję się tylko na jednym aspekcie funkcjonowania nowoczesnej gospodarki. Jest nim promowana ekologizacja społeczeństwa, a więc i gospodarki. Będąc w Polsce jednym z pionierów opracowań na temat finansowania przedsięwzięć gospodarczych wspierających środowisko naturalne, jestem dzisiaj bardziej sceptyczny. Niestety.

Uważam, iż wiele lat temu należało zdecydowanie wesprzeć ten temat dla dobra wspólnego i po to, by procesy nabrały odpowiedniej dynamiki. Dzisiaj jednak chciałbym podzielić się wątpliwościami.

Ekologizacja powinna być przede wszystkim procesem „Racjonalnym, a nie Radykalnym”.

Koszty ekonomiczne, a zatem w konsekwencji społeczne, muszą być zdecydowanie brane pod uwagę. Tu i teraz też żyją Obywatele. Mając na uwadze przyszłe pokolenia, należy okazać zrozumienie i szacunek dla już żyjących i pracujących Obywateli. Radykalizm ekologiczny może wywołać w społeczeństwie efekt wręcz odwrotny. Nie można ignorować aktualnego poziomu życia Obywateli. Można nawet przewidywać zniechęcenie społeczeństwa wobec wstępnie przesadnie ostrych przepisów „ekologicznych”. Zachowajmy zatem dotychczasowy bardzo pozytywny potencjał społecznego poparcia na rzecz ochrony środowiska, stosując zrównoważone zasady organizacji życia społecznego. Radykalizm w każdej kwestii bywa niebezpieczny.

Proces ekologicznych przemian w polskiej gospodarce musi uwzględniać zasobność naszego społeczeństwa i potencjał naszej gospodarki. Bezrefleksyjne przyjmowanie ekologicznych decyzji, np. Unii Europejskiej, w której dominują bogatsze kraje Europy Zachodniej, jest dla nas dosłownie zagrożeniem społecznym i gospodarczym. Podobnie w przypadku presji wywieranej przez międzynarodowe organizacje polityczne i ekologiczne. Łatwo być bowiem odważnym na cudzy koszt i ryzyko.

Całkowicie zdaję sobie sprawę, że w obecnych czasach krytykowanie działań proekologicznych jest obarczone swoistą społeczną infamią. Ja tylko proponuję, abyśmy realizowali konieczny proces ekoligizacji logizacji w przyjazny i efektywny sposób dla ludzi i środowiska. Zakładam, iż pozyskamy w ten sposób jeszcze większe poparcie społeczne dla sprawy.

Ekologiczna Ewolucja czy Ekologiczna Rewolucja?

Wskazując konkrety, można przywołać wiele przykładów różnych „ekologicznych propozycji”. Najlepiej, aby propozycje dobrać z uwagi na kryterium personalizacji. Po to, aby uzyskać efekt osobisty dla każdego. Dla przykładu: ile to sztuk ubrań i ile kilogramów mięsa mógłby obywatel spożyć rocznie? Socjalizm nie musiał się kryć za fasadą ekologii. Był na tym właśnie poziomie nieudolny. Każdy, kto jednak krytykował tę rzeczywistość, był wrogiem publicznym numer jeden. A jak jest teraz?

A teraz konkrety. Warszawa przystąpiła do zrzeszenia C40 Cities, które grupuje miasta radykalnie ekologiczne. Zalecenia na obywatela: spożycie 16 kg mięsa i 90 kg nabiału rocznie, zakup ośmiu sztuk ubrań – też rocznie. Propozycje docelowe: zero mięsa, nabiału i samochodów. Zakup ubrań rocznie – trzy sztuki. Tak zdobywa się poparcie dla ochrony środowiska? Proszę sprawdzić w sieci – łatwe do wyszukania. Proszę także sprawdzić terminy realizacji tych deklaracji. Socjalizm był czy znowu dopiero będzie? Z podanych dat wynika, że będą Państwo uczestnikami tego procesu. Proszę również sprawdzić, z jakich kontynentów wypływają najbardziej zanieczyszczone rzeki.

Dla pewności ponownie podkreślam konieczność przeprowadzenia reform na rzecz ochrony środowiska w społeczeństwie i w gospodarce. To bardzo poważne wyzwanie dla współczesnej Polski. Musimy działać dla jakości własnego życia i kolejnych naszych pokoleń. Taki nasz obowiązek.

Proponuję też, aby ekologiczne przemiany rozpocząć nie tylko od siebie, lecz i od państw, które są największymi trucicielami na naszej planecie. Tutaj ekologiczni radykałowie wreszcie mogliby się wykazać odwagą i może skutecznością. Dlaczego efektywnie pracujący i efektywnie ekologiczni Europejczycy, czy Amerykanie z Północy i mieszkańcy Japonii, mają być skazywani na zbyt radykalne ekologiczne wyrzeczenia i ubóstwo, a tak niewiele w praktyce wymagamy od głównych trucicieli? Są takie państwa. Bardzo łatwo to ustalić. Zalecam ekologiczny radykalizm w tych właśnie państwach. Jest to wskazówka tylko dla odważnych „ekologów”.

Czas na wnioski.

Po pierwsze, największym zagrożeniem dla nas jest poprawność polityczna. Nie wypada bowiem zwrócić uwagi niektórym podmiotom i państwom, ponieważ pojawiają się kwestie polityczne i gospodarcze.

Po drugie, szanujmy siebie, naszą pracę i środowisko naturalne. Te cele można przecież zrealizować w sposób racjonalny ekologicznie i ekonomicznie. To się nie wyklucza. Wykorzystajmy to.

Takie jest właśnie wyzwanie dla nas wszystkich.

Prof. Leszek Dziawgo, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

