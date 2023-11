Niemcy w końcu zaczęły myśleć o rosyjskich wpływach

Komisja do zbadania rosyjskich wpływów w Polsce jest bardzo potrzebna. Wpływy rosyjskie były i są, i trzeba się przed nimi bronić. To jest bardzo poważny problem dla Polski - powiedział w "Porannej rozmowie" RMF FM Piotr Naimski, były pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej