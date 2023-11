PIE: Wynagrodzenia będą rosły szybciej od inflacji

Spodziewamy się, że najbliższych kwartałach wynagrodzenia będą nadal rosły szybciej od inflacji – ocenił Dawid Sułkowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dodał, że poprawa koniunktury gospodarczej skłania firmy do szukania nowych pracowników.

Główny Urząd Statystyczny we wtorek poinformował, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2023 r. wyniosło 7544,98 zł, co oznacza wzrost o 12,8 proc. rdr. Zatrudnienie w tym sektorze rdr spadło o 0,1 proc.

Analityk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego Dawid Sułkowski zauważył, że tempo wzrostu wynagrodzeń wzrosło w październiku z 10,3 proc. do 12,8 proc. rdr. Najszybszy wzrost wystąpił w górnictwie (61,2 proc.), co jest efektem premii wypłacanych w październiku. Dodał, że pensje rosną „znacznie wolniej” w budownictwie – o 7,8 proc. „Po skorygowaniu o inflację realne wynagrodzenia wzrosły o 6,2 proc. – to najwyższy wynik od ponad czterech lat” – podkreślił przedstawiciel PIE.