Marazm w gospodarce. Oceny koniunktury na rosnącym minusie

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym (niewyrównany sezonowo - NSA) wyniósł -6,4 w maju 2025 r. wobec -6,2 w kwietniu, podał Główny Urząd Statystyczny, prezentując dane sygnalne.

„W maju br. wskaźniki (zarówno wyrównane, jak i niewyrównane sezonowo) w większości sektorów wskazują na stabilizację koniunktury w gospodarce. W porównaniu z poprzednim miesiącem największa poprawa koniunktury wystąpiła w handlu detalicznym oraz zakwaterowaniu i gastronomii. W większości badanych obszarów sygnalizowana jest poprawa lub brak zmian zarówno składowych ‘diagnostycznych’, jak i ‘prognostycznych’” - czytamy w komunikacie.

Jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa (plus 22,6) oceniają koniunkturę najbardziej korzystnie, ale wartość wskaźnika kształtuje się poniżej średniej długookresowej (plus 25,4). Najbardziej pesymistyczne oceny formułują podmioty z sekcji przetwórstwo przemysłowe (minus 6,4), a wartość wskaźnika jest poniżej średniej długookresowej (plus 0,7), podał też GUS.

W budownictwie w maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 3,6 (w kwietniu minus 4).

W handlu hurtowym w maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 2,2 (plus 0,9 przed miesiącem).

W handlu detalicznym w maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 0,2 (minus 2 w kwietniu).

W transporcie i gospodarce magazynowej w maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 1,4 (przed miesiącem plus 0,3).

W zakwaterowaniu i gastronomii wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się w maju na poziomie plus 13,5 (w kwietniu plus 11,4).

W informacji i komunikacji w maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 8,7 (przed miesiącem plus 9,5).

W finansach i ubezpieczeniach w maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 22,6 (przed miesiącem plus 25,1).

Analityk Lewiatana: niewiele się zmieniło w nastrojach

Jest nadal źle, ale tak samo dobrze jak przed miesiącem. Tak można podsumować wyniki koniunktury gospodarczej w maju. Można się również pokusić o stwierdzenie, że w zasadzie niewiele się zmieniło w stosunku do nastrojów w ubiegłym roku ocenia Mariusz Zielonka, głowny ekonomista Konfederacji Lewiatan.

Jest jednak jedna branża, która uważa, że jej sytuacja się poprawiła. Chodzi o zakwaterowanie i gastronomię. Przed rokiem wskaźnik bieżącej koniunktury wynosił -1,5 pkt. W maju br. wzrósł do 6,1 pkt. Niewątpliwie wpływ na to ma zmiana wysokości inflacji. Z jednej strony przedsiębiorcy działający w tych branżach przywykli już do wysokich cen, a zmiana ich nie powoduje widocznego wzrostu kosztów. Z drugiej strony czujemy – obywatele – że, przynajmniej statystycznie, na więcej jesteśmy sobie w stanie pozwolić. Tym samym chętniej wyjeżdżamy, czy korzystamy z usług gastronomicznych - komentuje Mariusz Zielonka.

Pogłębione pytania wskazują, że w stosunku do lutego 2025 zmalał odsetek firm planujących inwestycje. Jest to prawidłowość dla większości branż. Jeśli firmy zamierzają inwestować to planują przeznaczać środki na zakup maszyn lub powiększanie floty samochodów - wskazuje ekonomista Lewiatana.

ISBnews, materiały prasowe

