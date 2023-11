Macierewicz: Głosowanie PE ma zlikwidować państwo polskie

Marszałek Hołownia uniemożliwił bezprawnie przegłosowanie propozycji uchwały, która by potępiała niszczenie niepodległości państw narodowych – powiedział w TVP Info poseł Antoni Macierewicz. O zmianach traktatu zdecydowały głosy Lewicy i głos Roży Thun z Polski 2050.

Zdaniem posła Szymon Hołownia „zrobił wszystko”, by uniemożliwić przegłosowanie uchwały. Ocenił, ten ruch jako „zdradę Polaków i państwa polskiego”. Dodał, że sprawa powinna być rozpatrzona przez Trybunał Stanu.

Będę dążył do tego, by konsekwencje były wyciągnięte. To jest niedopuszczalne, by Sejm nie mógł sformułować swojego stanowiska. Gdyby ono było przed głosowaniem w UE, przebieg wydarzeń byłby inny – zaznaczył

Nie mamy do czynienia z zachowaniem doraźnym. To jest działanie aparatu komunistycznego, które ma prowadzić do likwidacji państwa polskiego i stworzenia formacji „wielkiej Europy”, jak to sformułował w 2009 r. Putin w liście do Polaków – powiedział w TVP Info.