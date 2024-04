Czy marszałek Sejmu ma konstytucję za nic?

Prezes TK: wypowiedzi marszałka Sejmu „pozostają w sprzeczności z postanowieniami Konstytucji, która jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej”. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował dziś, że nie wykona postanowienia Trybunału Konstytucyjnego.

Trybunał Konstytucyjny wydał postanowienie „zamrażające”, w którym zabronił zajęcia się wnioskiem o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa NBP Adama Glapińskiego do zapowiedzianej na 15 maja rozprawy TK, który ma badać przepisy w tej sprawie.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia oznajmił dziś, że nie wykona postanowienia Trybunału Konstytucyjnego, a w związku z tym wniosek o Trybunał Stanu dla szefa NBP Adama Glapińskiego będzie dalej procedowany

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska wystosowała w tej sprawie pismo do marszałka Sejmu, którym napisała:

W nawiązaniu do Pana publicznej wypowiedzi, że nie zamierza Pan wykonać „postanowienia Julii Przyłębskiej” uprzejmie informuję, że postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 17 kwietnia 2024 r. o sygn. akt K 8/24 zapadło w składzie 5 sędziów i jest orzeczeniem Trybunału. Przypominam, że zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji - orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. Oznacza to, że wiążą również Sejm i jego organy. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na trójpodziale władz. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały (art. 10 Konstytucji). Organy władzy publicznej, stosownie do art. 7 Konstytucji, działają na podstawie i w granicach prawa. W związku z powyższym należy uznać, że Pana wypowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami Konstytucji, która jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

