Budowa tramwaju do Wilanowa. Cena wzrosła do 800 mln zł

Budimex podpisał aneks nr 1 do umowy na budowę trasy tramwaju do Wilanowa w Warszawie, który zwiększa wartość zadania o 199,34 mln zł netto - do 756,6 mln zł netto, podała spółka. Termin zakończenia robót nie został zmieniony.

W marcu 2022 r. Budimex zawarł umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach inwestycji „Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa na odcinkach: od Puławskiej do ul. Św. Bonifacego i pętli Stegny oraz od ul. Św. Bonifacego do ul. Branickiego” za 557,3 mln zł netto.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2022 r. miał 8,62 mld zł skonsolidowanych przychodów.

