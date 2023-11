Jak sprawdzić, czy dynia jest dojrzała? Wystarczy zrobić jedną rzecz

Mamy jesień, więc wybierając się do sklepu spożywczego natrafimy na stoisko z dyniami. Przyciąga ona swoim intensywnie pomarańczowym kolorem oraz wyjątkowym smakiem, który wzbogaci smak niejednego dania. Ale pozostaje jedna rzecz – jak kupić odpowiednio dojrzałą dynię, aby później móc ją w wykorzystać w pełni?

Do czego wykorzystać dynię?

Z uwagi na jej lekko słodkawy smak, dynia świetnie komponuje się w różnych wariacjach, także w potrawach słonych i pikantnych. Sprawdza się także jako składnik zup, placków, puree, a nawet ciast, chleba dyniowego czy zapiekanek. Zaleca się ją również osobom redukującym masę ciała, gdyż w 100 g dostarcza niecałe 40 kcal, a przy tym sporą dawkę błonnika, witamin oraz mikroelementów.

Jak szybko sprawdzić czy dynia jest dojrzała?

Na szczęście nie jest to zadanie trudne i nie wymaga czasu. Wystarczy tylko kilka sekund, aby zdecydować, która dynia wyląduje w naszym sklepowym koszyku. Na sam początek wystarczy delikatnie i z czułością poklepać dynię lub zapukać w nią. Jeśli usłyszymy pusty, głuchy odgłos, to znak, że dynia jest dojrzała i ze spokojem możemy ją kupić. Ale to nie koniec, nie zapominajmy także o jej wyglądzie zewnętrznym. Jej kolor powinien być intensywny i żywy. Dynie najwyższej jakości będą pozbawione też przebarwień oraz pęknięć. Zwróćmy również uwagę na jej masę. Jeśli wygląd wskazuje, że dynia powinna być ciężka, a po podniesieniu okazuje się, że jest niepokojąco lekka, to lepiej ją odłożyć. Równie ważne są jej nieregularne kształty. I o ile nie są one charakterystyczne dla danej odmiany dyni i nie mają widocznych wybrzuszeń, to można ją kupić.

Jak przechowywać?

Dynia to warzywo, które przy odpowiednich i sprzyjających warunkach może być przechowywane nawet przez kilka miesięcy. Jak większość warzyw, tak i dynia nie lubi wyższych temperatur. Nie przetrzymujemy jej więc lepiej powyżej 15°C. Unikajmy też nasłonecznionych miejsc, takich jak parapety czy balkony. Powinna mieć ona natomiast zapewniony dostęp do świeżego powietrza. Lodówka to także nie jest najlepsze miejsce dla dyni. Szybciej się ona wtedy psuje i gnije. Dobrym rozwiązaniem jest za to jej mrożenie, najlepiej ówcześnie pokrojoną w kostkę. W ten sposób na dłużej zachowa ona swoją świeżość i z powodzeniem nada się do zup, placuszków i innych potraw.

Filip Siódmiak