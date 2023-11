Jak obrać i pokroić dynie?

Sezon na dynie już trwa. Jesień to czas, w którym przygotowuje się rozmaite dania z wykorzystaniem tego warzywa. Problematyczne pozostaje jednak niezmiennie jej obieranie i prawidłowe krojenie. W jaki sposób zatem się za to zabrać?

Obieranie

Dynia, a przynajmniej większość jej rodzajów ma to to siebie, że wymaga obrania ze skóry przed spożyciem, ponieważ jest ona zbyt twarda. Sposobów jest wiele i to jaki z nich wybierzemy zależy już tylko od nas. Najpopularniejszy z nich to podzielenie tego warzywa na mniejsze kawałki. Najlepiej użyć do tego dużego i dobrze naostrzonego noża. Drugim krokiem jest odkrojenie końcówek, tych z góry oraz dołu, a następnie wydrążenie środka. Ważnym krokiem jest także usunięcie wszystkich pestek. Najlepiej zrobić to przy pomocy łyżki. Później należy pokroić dynię na grube paski i odkroić skórę przy użyciu noża (jeśli skóra jest dość cienka, można to zrobić obieraczką do warzyw). Wszystko to tyczy się jednak dyń młodych. W przypadku tych starszych konieczne będzie wstępne podzielnie jej na kawałki, usunięcie pestek oraz włożenie do piekarnika. Pieczemy ją wtedy w 180°C przez 30 minut lub do momentu aż miąższ stanie się miękki. Po tym czasie wykładamy ją do naczynia, w którym będzie mogła ostygnąć. Miąższ takiej podpieczonej dyni bez trudu oddzielimy od skóry za pomocą łyżki.

Czy obierać każdą dynię?

To pytanie zadaje sobie wiele osób, a odpowiedź na nie jest bardzo prosta – otóż nie, nie każdą. Wszystko zależy od grubości skóry. Istnieją na ten przykład odmiany dyni, których skóra po upieczeniu staje się miękka i smaczna. Takie dynie w całości możecie użyć do przyrządzenia różnego rodzaju potraw – na przykład jako dodatek do gotowanych i pieczonych dań. Równie dobrze nadają się do dań takich jak krem dyniowy, dżemy czy placuszki. Odmiana, która nie wymaga obierania to dynia hokkaido, która jest wyjątkowo miękka i delikatna. Nie trzeba obierać także dyń:

• Piżmowych

• Kabocha

• Delicata

• Mandaryn

Jak ją wykorzystać?

Najprostszym rozwiązaniem jest jej upieczenie z ziołami i serem. Można też trochę bardziej poeksperymentować. Ciekawym pomysłem jest przygotowanie leczo lub dyniowego spaghetti. Na pewno ucieszy to całą rodzinę lub znajomych. Miłośnicy ciast oraz innych słodkości również będą zadowoleni. Z jej pomocą możemy upiec puszyste ciasto dyniowe, muffinki czy przygotować smoothie. Znajdzie się również coś klasycznego, czyli dyniowe placki ziemniaczane lub dyniowe frytki. Przepisów jest wiele i w sieci znajdziemy ich co nie miara.

Filip Siódmiak