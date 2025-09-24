Sezon na dynie – zobacz jak wpłynie na twój organizm

TYLKO U NAS

Przed nami sezon jesienny sprzyjający znacznemu wzrostowi zainteresowania dynią, zarówno w kontekście kulinarnym, jak i ozdobnym. Sporo mówi się o zróżnicowanym działaniu wielu części owej rośliny – miąższ, skórka, nasiona oraz olej z pestek. Wszystkie jednak cenione są ze względu na swoje wartości odżywcze oraz wpływ na nasze zdrowie.

Miąższ dyni - źródło karotenoidów

Miąższ dyni stanowi bogate źródło karotenoidów, w tym beta-karotenu, czyli głównego prekursora witaminy A, luteiny oraz zeaksantyny.

Związki te pełnią funkcję przeciwutleniaczy, a dodatkowo mogą odgrywać rolę w prewencji chorób narządu wzroku, chroniąc siatkówkę przed uszkodzeniami wynikającymi ze stresu oksydacyjnego.

Zawartość bioaktywnych substancji w dyni wykazuje jednak istotne zróżnicowanie, zależnie od gatunku, warunków uprawy oraz sposobu jej przechowywania.

Pestki dyni – od tradycji po nowoczesność

Pestki dyni od wieków wykorzystywane są w medycynie ludowej. Współcześnie obserwuje się dynamiczny wzrost ich konsumpcji, głównie ze względu na zawarte w nich składniki odżywcze oraz ich wpływ na modulacje zdrowia.

Ich najlepiej udokumentowane zastosowanie wykazano w łagodzeniu objawów związanych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego.

Randomizowane, kontrolowane badanie kliniczne opublikowane w Nutrients wykazało, iż 12-tygodniowa suplementacja ekstraktem istotnie zmniejszała nasilenie dolegliwości ze strony dolnych dróg moczowych.

Kolejnym obszarem badań jest wpływ pestek dyni na metabolizm glukozy.

W badaniu z udziałem dorosłych osób dodatek pestek do posiłku o wysokim indeksie glikemicznym obniżał poposiłkową glikemię.

Autorzy sugerują, iż mechanizm ten może wynikać z opóźnienia trawienia skrobi, jednak brak jest dotychczas danych długoterminowych, które potwierdziłyby korzystny wpływ regularnej konsumpcji pestek dyni na prewencję cukrzycy typu 2. Nie zmienia to jednak faktu, iż pestki dyni (lub też inne) powinny stanowić stały element współczesnej diety.

Olej z pestek dyni

Olej z pestek dyni charakteryzuje się wysoką zawartością nienasyconych kwasów tłuszczowych, fitosteroli oraz witaminy E.

Wskazuje się, iż regularny dodatek oleju z pestek dyni, ma możliwość obniżania stężenia cholesterolu całkowitego, triglicerydów oraz normalizację ciśnienia tętniczego.

Potencjał przeciwzapalny i antyoksydacyjny

Ekstrakty z różnych części dyni wykazują właściwości antyoksydacyjne i przeciwzapalne, tym samym regularne spożycie tego warzywa może wspierać odporność, a także redukować ryzyko chorób sercowo-naczyniowych czy nowotworów.

Pieczona dynia / autor: Pixabay

Wykorzystanie kulinarne

Z dietetycznego punktu widzenia dynia jest produktem niskokalorycznym, bogatym w błonnik pokarmowy oraz wodę, sprawiając, iż jest to idealne warzywo sprzyjające kontroli masy ciała.

Pestki, choć bardziej energetyczne, dostarczają białka roślinnego oraz mikroelementów, takich jak magnez, cynk i żelazo.

Filip Siódmiak

Źródła:

• Cândido, Flávia G et al. “Addition of pooled pumpkin seed to mixed meals reduced postprandial glycemia: a randomized placebo-controlled clinical trial.” Nutrition research, vol. 56 90-97. 26 Apr. 2018.

• Vahlensieck, Winfried et al. “Effects of pumpkin seed in men with lower urinary tract symptoms due to benign prostatic hyperplasia in the one-year, randomized, placebo-controlled GRANU study.” Urologia internationalis vol. 94,3 (2015): 286-95.

• Kang, Xin-Cong et al. “Phytosterols in hull-less pumpkin seed oil, rich in ∆7-phytosterols, ameliorate benign prostatic hyperplasia by lowing 5α-reductase and regulating balance between cell proliferation and apoptosis in rats.” Food & nutrition research vol. 65 10.29219. 2 Dec. 2021.

»» O innych zaleceniach jedzeniowych czytaj tutaj:

Beta-karoten – uwaga na wysokie dawki!

Żeby żyć długo pij… wino

Zdrowe podejście do liczenia kalorii

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje