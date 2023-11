Hamas opóźnia uwolnienie więźniów. Padły oskarżenia

Palestyńska organizacja Hamas opóźnia w sobotę uwolnienie drugiej grupy porwanych z Izraela zakładników, oskarżając to państwo o złamanie umowy o zawieszeniu broni i niedopuszczenie pomocy humanitarnej na północ Strefy Gazy. Izrael zaprzecza.

Władze Kataru, które pośredniczą w rokowaniach, prowadzą rozmowy z Izraelem i Hamasem, starając się „jak najszybciej” rozwiązać kwestię opóźnienia; zabiega o to również rząd Egiptu – podała agencja Reutera, cytując anonimowe źródła zapoznane ze sprawą.

Uwolnienie więźniów

Zgodnie z porozumieniem w piątek Hamas uwolnił 24 zakładników, w tym 13 Izraelczyków, 10 Tajlandczyków i jednego Filipińczyka. W zamian z izraelskich więzień wypuszczono 39 Palestyńczyków.

Według agencji prasowych w sobotę zwolnionych miało zostać kolejnych 13 lub 14 izraelskich zakładników. Hamas opóźnił jednak ich wypuszczenie, oskarżając Izrael o naruszenie warunków zawartego porozumienia.

Wysokiej rangi przedstawiciel Hamasu powiedział BBC, że organizacja podjęła taką decyzję, ponieważ Izrael nie dopuścił do północnej części Stefy Gazy uzgodnionej liczby ciężarówek z pomocą humanitarną oraz złamał porozumienie o zawieszeniu broni, wysyłając drony nad południową część strefy. Izrael zaprzeczył, jakoby naruszył warunki porozumienia.

Rzecznik Hamasu Osama Hamdan oświadczył w sobotę na konferencji prasowej, że od piątku do Strefy Gazy wjechało 340 ciężarówek z pomocą, ale tylko 65 z nich dotarło do północnej części tego terytorium. To „mniej niż połowa tego, na co zgodził się Izrael” – twierdzi rzecznik Hamasu.

Ciężarówki z pomocą / autor: PAP

W czasie brutalnego ataku na Izrael 7 października bojownicy Hamasu uprowadzili około 240 osób, w tym kobiety, dzieci i osoby starsze. W odpowiedzi na ten atak izraelskie czołgi i piechota wkroczyły do zarządzanej przez Hamas Strefy Gazy i po ciężkich walkach przejęły kontrolę nad dużymi obszarami na północy tego terytorium.

W ramach porozumienia w ciągu czterech dni rozpoczętego w piątek rozejmu - pierwszej przerwy w trwających od 7 października działaniach wojennych - zwolnionych miało zostać łącznie 50 zakładników Hamasu w zamian za 150 palestyńskich więźniów przetrzymywanych w Izraelu - podał Reuters.

Izrael / autor: PAP

pap, jb