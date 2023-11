Jakie prognozy dla rynku nieruchomości? Opinia eksperta

Październik był trzecim miesiącem z rzędu, kiedy deweloperzy rozpoczęli w Polsce budowę ponad 10 tys. mieszkań. W najbliższych miesiącach można spodziewać się uspokojenia na rynku mieszkaniowym, co wyhamowałoby dynamikę wzrostu cen - uważa ekspert Otodom Marcin Krasoń.

Zgodnie z najnowszymi danymi opublikowanymi przez GUS, we wrześniu br. zwiększył się wolumen lokali mieszkalnych, na których budowę wydano pozwolenia lub zgłoszono inwestycję wraz z projektem budowlanym (o 3,9 proc.). Rozpoczęto też budowę o ponad 3 proc. więcej mieszkań - zwrócono uwagę w poniedziałkowej analizie portalu Otodom.pl.

„W krótkiej perspektywie czasowej wygląda na to, że przez kilka miesięcy może być nieco spokojniej, co wpłynie z pewnością na poprawę nastrojów, być może wyhamuje dynamikę wzrostu cen mieszkań - tak widoczną w ostatnim okresie – oraz zachęci inwestorów do podejmowania nowych decyzji biznesowych” - skomentował autor raportu Marcin Krasoń.

Jak zauważył, w październiku deweloperzy rozpoczęli budowę ponad 12 tys. lokali mieszkalnych, co oznacza, że był to trzeci miesiąc z rzędu, w którym działający w Polsce deweloperzy rozpoczęli budowę ponad 10 tys. mieszkań. Zaznaczył, nie było tak od pierwszej połowy ubiegłego roku. Dane Otodom Analytics pokazują, że sprzedaż mieszkań deweloperskich na siedmiu rynkach głównych w Polsce jest dwukrotnie wyższa niż w analogicznym okresie rok temu - wskazał.

Jak skomentował ekspert sytuacja powoli zmienia się na lepsze i należy podkreślić, że w porównaniu do ostatnich kwartałów jest zdecydowanie lepiej.

„Obserwujemy, czy tempo to zostanie utrzymane. Jeśli tak, 2023 rok może zakończyć się z liczbą rozpoczętych budów podobną do wyniku sprzed roku, czyli 115-120 tys. Dane o rozpoczętych nowych budowach, agregowane w okresach trzymiesięcznych, pokazują, że na rynek nieśmiało wraca stabilizacja” - wskazał Krasoń.

Jak dodał, wiadomo już że tak dobrych notowań nie będzie z pozwoleniami na budowę. „Bieżący rok zakończymy raczej z wynikiem porównywalnym do tego sprzed trzech lat. Szacowana liczba pozwoleń do końca 2023 roku to 160-165 tys. Trzeba pamiętać jednak, że deweloperzy mają spory zapas pozwoleń z poprzednich lat - na przykład w październiku pozwoleń było 17 tys., najwięcej od połowy 2022 roku” - wskazał.

Zaznaczył, że przy tym, że w statystykach dobrze wygląda liczba mieszkań oddanych do użytkowania. W październiku było ich 13,2 tys. (drugi najlepszy wynik w tym roku) i rok powinien zakończyć się wartością około 130 tys. lokali, podczas gdy poprzednie trzy lata lekko przekroczyły 140 tys.

Jak ocenił Krasoń, stabilizacja to dobra wiadomość dla wszystkich uczestników rynku, zarówno kupujących, jak i sprzedających. Według niego dane dotyczące liczby mieszkań sprzedanych przez deweloperów na siedmiu najważniejszych rynkach pokazują, że w każdym miesiącu w okresie czerwiec-październik było to ponad 5 tys. lokali.

Krasoń przewiduje, że można oczekiwać słabszego listopada, lecz i tak wyniki będą wyższe niż w analogicznym miesiącu rok wcześniej. Specjalista zwrócił uwagę, że zauważalne jest także ożywienie po stronie podażowej, ponieważ w ślad za lepszą sprzedażą idzie wzrost liczby mieszkań wprowadzonych na rynek.

W październiku to ponad 5,3 tys., czyli prawie tyle samo, co sprzedanych. Podobnie będzie w listopadzie - prognozuje Krasoń.

PAP/kp