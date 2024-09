Mieszkania się nie sprzedają. "Coraz mniejsze i droższe"

Na rynku deweloperskim w Polsce obserwuje się znaczący wzrost podaży mieszkań. Obecnie na siedmiu największych rynkach w kraju dostępnych jest ponad 52 tysiące mieszkań, co stanowi wzrost o 50 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Mimo to sprzedaż nowych mieszkań utrzymuje się na niższym poziomie – w sierpniu deweloperzy sprzedali jedynie 2,8 tysiąca mieszkań, co jest wynikiem o 43% niższym niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Sytuacja ta prowadzi do nadpodaży na niektórych rynkach, zwłaszcza w miastach takich jak Łódź, Poznań, Wrocław i Katowice. W tych miejscach oferta mieszkań znacząco przewyższa popyt, co może w przyszłości wymusić działania korekcyjne na deweloperach.

Z danych Otodom Analytics wynika, że rynek mieszkaniowy charakteryzuje się pewnym wyczekiwaniem zarówno ze strony deweloperów, jak i klientów. Oczekują oni impulsu, który ponownie pobudziłby popyt. Mimo zwiększonej podaży, liczba sprzedanych mieszkań spada, co oznacza, że rynek może potrzebować zewnętrznego bodźca, aby przywrócić równowagę między podażą a popytem.

Deweloperzy zejdą z marży?

W największych miastach, takich jak Warszawa, Kraków i Wrocław, nadal obserwuje się spadek sprzedaży, mimo że stolica osiągnęła najwyższy wynik spośród analizowanych rynków, z wynikiem 881 sprzedanych mieszkań w sierpniu. Ceny mieszkań pozostają miesiąc do miesiaca na podobnym poziomie, a niektóre rynki, jak Katowice, odnotowują nawet niewielkie wzrosty cen za metr kwadratowy.

Mieszkania coraz mniejsze

Raport Otodom zwraca również uwagę na zmniejszający się średni metraż nowo wprowadzanych mieszkań, co może być nowym trendem na rynku pierwotnym. Obecnie nowe mieszkania mają średnio około 51-52 metrów kwadratowych, co jest zauważalnie mniejszą powierzchnią w porównaniu z poprzednimi ofertami.

