Szanse na paliwo po 5,19 zł rosną? Donald to załatwił...

Jeśli obniżona w wyniku rozpoczynającej się „wojny celnej” cena ropy naftowej utrzyma się w okolicach 60 USD za baryłkę, może to przełożyć się na obniżkę cen paliw na stacjach o ok. 7 proc. w horyzoncie najbliższych 1-2 miesięcy; cena benzyny czy diesla zbliży się do 5,60-5,70 zł za litr, prognozują ekonomiści Banku Pekao. Wywoła to obniżkę inflacji nawet o 0,35 pkt proc. i będzie kolejnym argumentem za obniżkami stóp procentowych.

Nowa polityka handlowa USA, „która szybko przeobraża się w wojnę celną„, przekłada się m.in. na mocne spadki cen surowców, głównie energetycznych, wskazali analitycy.

„Najbardziej namacalnym przykładem jest rynek ropy naftowej, której ceny spadły do poziomów nienotowanych od czterech lat, czyli od czasu, gdy świat wychodził z pandemii COVID-19. Dzisiaj kontrakty terminowe na ropę marki Brent znajdują się lekko powyżej 60 USD za baryłkę. Od ‘Dnia Wyzwolenia’ cena baryłki obniżyła się zatem o 15 proc.. Podobnie cena miedzi. Cena rynkowa gazu obniżyła się od tego momentu o prawie 10 proc.” - czytamy w raporcie dziennym banku.

„Zakładając, że cena ropy utrzyma się w okolicach 60 USD na dłużej, to według naszych szacunków w horyzoncie najbliższych 1-2 miesięcy (nie od razu, ponieważ stacje paliw ze względu na zapasy z opóźnieniem reagują na zmiany cen ropy) przełoży się to na obniżkę cen paliw na stacjach benzynowych o ok. 7 proc.. Cena benzyny czy diesla zbliży się do 5,60-5,70 zł za litr. To samo w sobie obniży nam inflację nawet o 0,35 pkt proc. Przy ostatnim gołębim zwrocie może to być kolejny czynnik zachęcający Radę do większej obniżki stóp procentowych na najbliższych posiedzeniach. Widzimy cięcie stóp w maju i czerwcu o 50 pb na każdym posiedzeniu” - czytamy dalej.

Bank przypomniał, że dziś weszły w życie podwyższone stawki ceł na towary z krajów, z którymi Stany Zjednoczone mają deficyt handlowy - wśród nich jest Unia Europejska (20-procentowe cła na wszystkie towary) i ponad 50 innych państw. Rzeczniczka Białego Domu poinformowała, że prezydent USA Donald Trump polecił swojemu zespołowi negocjowanie „szytych na miarę” umów handlowych z każdym z prawie 70 krajów, które zgłosiły chęć zawarcia układu.

ISBnews, sek

