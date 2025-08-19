Niemiec kupił pół tysiąca mieszkań w Polsce

Niemiecki inwestor nabył w Polsce 5 322 mieszkania. To prawdopodobnie przełomowa transakcja dla krajowego rynku nieruchomości. Z jednej strony podkreśla się atrakcyjność polskiego rynku mieszkaniowego, z drugiej – rośnie niepokój związany z tym, że niemieckie fundusze hurtowo wykupują lokale przeznaczone dla Polaków.

Transakcja zawarta pomiędzy Vantage Development a Resi4, dotyczącą sprzedaży przez R4R Poland 100 proc. udziałów w 18 spółkach zależnych, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości zabudowanych budynkami wykorzystywanymi na cele zakwaterowania lub mieszkaniowe.

Wartość transakcji i przeznaczenie

Strony ustaliły łączną cenę na 2 405 mln zł, skorygowaną między innymi o saldo środków pieniężnych, kapitału obrotowego netto oraz kwoty zadłużenia wewnątrzgrupowego i zewnętrznego spółek zależnych. Vantage Development nabędzie w ramach transakcji 5 322 gotowe lokale z przeznaczeniem na wynajem.

Nieopodatkowane przychody?

Niemieckie fundusze nieruchomościowe są w Polsce zwolnione z podatku dochodowego, o ile inwestują poprzez spółki z o.o. Tak orzekł NSA, otwierając drogę do odzyskania wcześniej zapłaconego podatku. W praktyce oznacza to, że dochód funduszu jako takiego nie jest w Polsce opodatkowany,czyli nie wpłacają do budżetu państwa polskiego nic.

