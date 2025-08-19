Ceny w sklepach wciąż rosną szybciej niż inflacja. Analiza obejmująca 91 tys. punktów sprzedaży wykazała, że w lipcu za codzienne zakupy kluczowych produktów z siedemnastu kategorii trzeba było zapłacić przeciętnie o 5,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie minionego roku. Lidem wzrostów jest znów – a jakże – „spożywka”.

Inflacja

Według cykliczngo raportu „Indeks cen w sklepach detalicznych”, autorstwa UCE Researh [ju-si-aj] i Uniwersytetów WSB [wsb] Merito, wynika, że w minionym miesiącu wartość podstawowych zakupów samej żywności poszły w górę o 4,9 proc.

Co podrożało?

W znacznej mierze przyczyniły się do tego masło, margaryna i oleje, które podrożały w lipcu rok do roku o przeszło 14 proc.

Prognozy na przyszłość

Jednak lada moment sytuacja powinna się diametralnie zmienić. Tegoroczne zbiory zapowiadają się bowiem wyjątkowo dobrze, podaż ma wystrzelić, a to oznacza, że w perspektywie najbliższych miesięcy powinniśmy zobaczyć ustabilizowanie się cen artykułów tłuszczowych, a być może nawet ich nieznaczny spadek.

gs,jb