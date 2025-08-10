Najpiękniejsze konie w Polsce [ZDJĘCIA]

Klacz Encarina ze stadniny w Janowie Podlaskim została uznana w niedzielę za najlepszego konia 47. Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi w Janowie Podlaskim (Lubelskie). Wygrała ona także Czempionat Polski klaczy starszych. W pokazie zaprezentowano 115 koni ze stadnin państwowych i prywatnych.

Po południu w stadninie w Janowie Podlaskim rozpocznie się aukcja koni arabskich Pride of Poland.

Czempionka w kategorii kalczy starszych Encarina podczas 47. narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi / autor: PAP/Wojtek Jargiło

Najlepsze konie pokazu w Janowie

Najlepszym koniem 47. Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi została 8-letnia kasztanowata klacz Encarina ze stadniny koni w Janowie Podlaskim. Wygrała ona także Czempionat Polski klaczy starszych.

Z kolei Czempionat Polski klaczy młodszych (czyli dwu- i trzyletnich) zdobyła klacz Anagramma, również z janowskiej stadniny. Czempionką klaczy rocznych została Psyche Alia z prywatnej stadniny Chrcynno-Pałac.

Czempionem Polski ogierów starszych został ogier El Draco Ra z prywatnej hodowli Czesława Józefa Gołaszewskiego. Tytuł Czempiona Polski ogierów młodszych zdobył ogier Etyl ze stadniny w Białce, natomiast Czempionem Polski ogierów rocznych został Gellatto należący do prywatnego hodowcy Jana Głowackiego.

W Janowie Podlaskim wręczono nagrodę dodatkową Best in Show Pure Polish. Może być ona przyznana dla koni spełniających wymagania czystości polskiego pochodzenia w rodowodzie. W tym roku otrzymała ją Poganinka ze stadniny w Michałowie.

Ogier Petrus Pa w kategorii ogiery starsze podczas występu w trakcie narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi / autor: PAP/Wojtek Jargiło

115 koni w 15 klasach

Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi trwał trzy dni w stadninie w Janowie Podlaskim. Do tegorocznego pokazu zgłoszono 115 koni, zarówno ze stadnin państwowych - w Janowie Podlaskim, Michałowie, Białce – jak i należących do prywatnych właścicieli. Międzynarodowe jury oceniało konie w 15 klasach, w zależności od wieku - osobno klacze, osobno ogiery. Sędziowie oceniali m.in. budowę koni (głowę, tułów, kończyny), ale także ich zachowanie w ruchu.

Klacz Psyche Alia podczas występu w trakcie narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi / autor: PAP/Wojtek Jargiło

Aukcja koni arabskich Pride of Poland

Po południu w Janowie Podlaskim odbędzie się aukcja koni arabskich Pride of Poland. Na sprzedaż wystawionych zostanie 15 klaczy, w tym 14 z państwowych stadnin w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce oraz jedna z hodowli prywatnej. Obecność potwierdzili kupcy m.in. ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej, USA, Australii i Europy.

W poniedziałek zaplanowano natomiast Letnią Aukcję Koni Arabskich Summer Sale, podczas której będzie prezentowanych 28 koni – 22 klacze i 4 ogiery.

W ubiegłym roku na aukcji Pride of Poland wylicytowano 10 koni za łączną kwotę prawie 640 tys. euro. Najwyższą cenę na licytacji - 145 tys. euro - osiągnęła 15-letnia siwa klacz Zigi Zana ze stadniny w Michałowie. Klacz była wylicytowana na zasadzie pośrednictwa, ale ostateczny nabywca nie kupił wylicytowanego konia i klacz pozostała w hodowli.

Natomiast na ubiegłorocznej Letniej Aukcji Koni Arabskich Summer Sale sprzedano 15 koni za ponad 100 tys. euro.

PAP, sek

