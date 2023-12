Resort finansów podał zadłużenie sektora finansów publicznych

Relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się na koniec 2023 r. do 37,9 proc., a następnie wzrośnie do 44,3 proc. w 2027 r. – podano w „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2024-2027”. Zadłużenie EDP nie powinno przekroczyć 60 proc. PKB