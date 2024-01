Jest moc! Eksport rolno-spożywczy rośnie aż miło

Wartość eksportu produktów rolno-spożywczych wzrosła w pierwszych 11 miesiącach minionego roku o 8,9 proc. r/r i wyniosła 47,8 mld euro (219 mld zł) – poinformował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Przychody z polskiego eksportu tych towarów od początku 2023 r. utrzymują się na poziomie wyższym niż rok wcześniej.

Z danych wynika, że wartość importu produktów rolno-spożywczych w okresie styczeń-listopad 2023 r. wyniosła 30,5 mld euro (140 mld zł) i była w ujęciu rocznym o 4 proc. wyższa. W efekcie dodatnie saldo handlu zagranicznego w opisywanym okresie osiągnęło poziom 17,3 mld euro (79 mld zł), czyli było wyższe o 18,9 proc. r/r.

„Odnotowana w okresie styczeń-listopad 2023 r. rosnąca wartość eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski była wypadkową nadal wysokich cen transakcyjnych na rynku międzynarodowym, popytu na konkurencyjne cenowo produkty wytwarzane przez krajowy sektor żywnościowy oraz dobrego ogólnego stanu gospodarki krajowej” – czytamy w materiale KOWR.

Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (mld EUR) / autor: KOWR

Mocny złoty

Zdaniem ekspertów z Ośrodka, do wzrostu eksportu w 2023 r., podobnie jak w poprzednich latach, przyczyniały się także działania przemysłu rolno-spożywczego „w kierunku doskonalenia jakości eksportowanych surowców i produktów oraz dywersyfikacji rynków zbytu”.

Ograniczająco działała tendencja do umacniania się złotego wobec euro (od połowy lutego 2023 r. do końca lipca 2023 r.) i potem w ostatnim kwartale 2023 r.

„Na statystykę uzyskiwanych wyników handlowych w 2023 r. miała wpływ wysoka baza poziomu cen produktów rolno-spożywczych w 2022 r. spowodowana dynamicznym ich wzrostem po wybuchu wojny w Ukrainie” – zwracają uwagę eksperci KOWR.

Udział produktów rolno-spożywczych w wartości polskiego eksportu zagranicznego ogółem (w %) / autor: KOWR

Kierunki eksportu

Produkty rolno-spożywcze eksportowane z Polski, podobnie jak w latach poprzednich, trafiały przede wszystkim na rynek unijny. Od stycznia do listopada 2023 r. do krajów UE dostarczono towary o wartości 35,1 mld euro (wzrost o 8 proc. r/r). Stanowiło to zatem 73,5 proc. przychodów z całego eksportu towarów rolno-spożywczych.

Głównym odbiorcą tych towarów pozostały Niemcy. Eksport do tego kraju w opisywanym okresie wyniósł 12,3 mld euro i był o 12 proc. większy niż rok wcześniej.

Do Niemiec eksportowano głównie:

• wyroby tytoniowe (2,0 mld euro, 52 tys. ton);

• ryby i przetwory rybne (1,3 mld euro, 133 tys. ton);

• mięso drobiowe (817 mln euro, 264 tys. ton);

• pieczywo i wyroby piekarnicze (647 mln euro, 180 tys. ton);

• karmę dla zwierząt domowych (646 mln euro, 262 tys. ton)

Łączna wartość eksportu wspomnianych towarów na rynki pięciu najważniejszych odbiorców (Niemcy, Niderlandy, Francja, Włochy i Czechy) wyniosła ponad 22,5 mld euro, czyli 47 proc. wartości eksportu rolno-spożywczego.

Do krajów pozaunijnych, w okresie styczeń–listopad 2023 r.. wyeksportowano z Polski produkty rolno-spożywcze o wartości 12,7 mld euro (wzrost o 13 proc. r/r.).

Struktura geograficzna polskiego eksportu rolno-spożywczego w okresie styczeń–listopad 2023 r. / autor: KOWR

Co eksportujemy

W strukturze towarowej eksportu produktów rolno-spożywczych dominowało mięso, przetwory mięsne i żywiec. W pierwszych 11 miesiącach minionego roku przychody uzyskane ze sprzedaży zagranicznej tych wyrobów były o 2 proc. wyższe niż rok wcześniej i wyniosły 9,1 mld euro, stanowiąc 19 proc. wartości całego eksportu produktów rolno-spożywczych.

Struktura towarowa polskiego eksportu rolno-spożywczego w okresie styczeń–listopad 2023 r. / autor: KOWR

